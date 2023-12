December 26, 2023 / 12:11 PM IST

Usman Khawaja : అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఆటగాళ్లు వ్య‌క్తిగ‌త సందేశాలు(Individual Messages) ప్ర‌ద‌ర్శించ‌డంపై భిన్న‌స్వ‌రాలు వినిపిస్తున్నాయి. స్వ‌దేశంలో పాకిస్థాన్‌తో జ‌రిగిన‌ పెర్త్ టెస్టు(Perth Test)లో న‌ల్ల రిబ్బ‌న్ ధ‌రించి ఐసీసీ(ICC) ఆగ్ర‌హానికి గురైన ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఓపెన‌ర్ ఉస్మాన్ ఖ‌వాజా(Usman Khawaja)కు క్రికెట‌ర్లు మ‌ద్ద‌తు ప‌లుకున్నారు. తాజాగా ఖ‌వాజా ఓ వీడియో పోస్ట్ ద్వారా ఐసీసీ ద్వంద్వ వైఖ‌రిని ఖండించాడు. ఆ వీడియోలో కొంద‌రు క్రికెటర్లు బ్యాట్‌పై వ్య‌క్తిగ‌త మెసేజ్‌ల‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

ఖ‌వాజా షేర్ చేసిన వీడియోలో.. ద‌క్షిణాఫ్రికా స్పిన్న‌ర్ కేశ‌వ్ మ‌హారాజ్(Keshav Maharaj) ‘ఓం’ గుర్తు ఉన్న బ్యాటుతో, విండీస్ హిట్ట‌ర్ నికోల‌స్ పూర‌న్(Nicholas Pooran) ‘శిలువ’ ముద్ర ఉన్న బ్యాట్‌తో క‌నిపించాడు. మ‌రో ఆస్ట్రేలియా బ్యాట‌ర్ డేగ బొమ్మ ఉన్న బ్యాటుతో అభివాదం చేస్తున్నాడు.

న‌ల్ల రిబ్బ‌న్ ధ‌రించి ఐసీసీ ఆంక్ష‌ల‌కు గురైన ఖ‌వాజాకు రోజురోజుకు మ‌ద్ద‌తు ప‌లికే వాళ్ల సంఖ్య పెరుగుతోంది. తాజాగా ద‌క్షిణాఫ్రికా స్పిన్న‌ర్ తబ్రేజ్ షంసీ() ఖ‌వాజా త‌ప్పేంటో చెప్పాల‌ని ఐసీసీని డిమాండ్ చేశాడు. ఒక‌రోజు క్రిత‌మే వెస్టిండీస్ దిగ్గ‌జం మైఖేల్ హోల్డింగ్(Michael Holding) కూడా ఐసీసీ తీరును త‌ప్పుబ‌ట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. ఖ‌వాజా విష‌యంలో అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ రెండు నాల్క‌ల ధోర‌ణిని అవ‌లంబిస్తోందని హోల్డింగ్ అన్నాడు.

I would like the @ICC to explain what exactly has @Uz_Khawaja done wrong??

Why the double standards??#AllLivesAreEqual #FreedomIsAHumanRight pic.twitter.com/elb1pwcg7i

— Tabraiz Shamsi (@shamsi90) December 25, 2023