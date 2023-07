July 28, 2023 / 07:43 PM IST

Joe Root : యాషెస్ సిరీస్(Ashes Series) ఆఖ‌రి టెస్టు రెండో రోజు జో రూట్(Joe Root) అద్భుత ఫీలింగ్‌తో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. న‌మ్మ‌శ‌క్యంకాని క్యాచ్ అందుకుని ఔరా అనిపించాడు. కెన్నింగ్‌ట‌న్ ఓవల్‌(Kennington Oval)లో ఆసీస్ స్టార్ బ్యాట‌ర్ మార్న‌స్ ల‌బూషేన్(9) డిఫెన్స్‌తో ఇంగ్లండ్ బౌల‌ర్ల‌కు ప‌రీక్ష పెట్టాడు. నాలుగో టెస్టులో సెంచ‌రీ బాదిన అత‌ను క్రీజులో పాతుకుపోవ‌డ‌మే ల‌క్ష్యంగా ఆడాడు. అయితే.. మార్క్ వుడ్(mark wood) విసిరిన‌ చ‌క్కని బంతిని అత‌ను స్లిప్‌లో ఆడాడు. అక్క‌డే ఉన్న రూట్ ఎడ‌మ వైపు అమాతం డైవ్ చేసి ఒంటి చేత్తో బంతిని ఒడిసి ప‌ట్టుకున్నాడు.

ఆశ్చ‌ర్య‌పోయిన ల‌బూషేన్ నిరాశ‌గా పెవిలియ‌న్ వైపు న‌డిచాడు. దాంతో, ప‌ర్యాట‌క జ‌ట్టు 92 ప‌రుగుల వ‌ద్ద రెండో వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ త‌ర్వాత బ్రాడ్, అండ‌ర్సన్ చెరొక వికెట్ తీయ‌డంతో ఆసీస్ మ‌రింత కష్టాల్లో ప‌డింది. ప్ర‌స్తుతం ఆస్ట్రేలియా స్కోర్.. 162/5. స్టీవ్ స్మిత్(30), కీప‌ర్ అలెక్స్ క్యారీ(4) క్రీజులో ఉన్నారు.

🎶 Come on, Woody, let’s go party (ah ah ah yeah) 🎶 #EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/5UewujrAmM

