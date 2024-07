July 31, 2024 / 07:26 PM IST

ICC Rankings : ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ జో రూట్ (Joe Root) మ‌ళ్లీ టెస్టుల్లో వ‌రల్డ్ నంబ‌ర్ 1 ర్యాంకు సాధించాడు. ఈ మ‌ధ్యే సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో 32వ సెంచరీతో పాటు 12వేల ప‌రుగుల క్ల‌బ్‌లో చేరిన రూట్ అగ్ర‌స్థానానికి దూసుకొచ్చాడు. ఐసీసీ తాజాగా టెస్టు బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఆల్‌రౌండ్ ర్యాంక్‌ల‌ను ప్ర‌క‌టించింది.

విండీస్‌పై మూడు టెస్టుల సిరీస్‌లో 291 ర‌న్స్ బాదిన రూట్ నంబ‌ర్ 1 ర్యాంకు సొంతం చేసుకోగా.. న్యూజిలాండ్ మాజీ సార‌థి కేన్ విలియ‌మ్స‌న్(Kane Williamson) రెండో స్థానానికి ప‌డిపోయాడు. పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ బాబ‌ర్ ఆజాం(Babar Azam) మూడో ర్యాంక్‌కు ప‌రిమిత‌మ‌య్యాడు. భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(Rohit Sharma) ఆరో స్థానానికి ఎగ‌బాకాడు. ఇక‌ ఆల్‌రౌండర్ల జాబితాలో ర‌వీంద్ర జ‌డేజా(Ravindra Jadeja) టాప్‌లో కొన‌సాగుతున్నాడు.

