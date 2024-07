July 31, 2024 / 06:43 PM IST

Waqar Younis : పాకిస్థాన్ లెజెండ‌రీ బౌల‌ర్ వ‌కార్ యూనిస్(Waqar Younis)కు కీల‌క ప‌ద‌వి ద‌క్కింది. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు(PCB) చీఫ్‌కు స‌ల‌హాదారుగా వ‌కార్ నియ‌మితుల‌య్యాడు. ఇక‌పై పీసీబీకి సంబంధించిన అన్ని క్రికెట్ వ్య‌వ‌హారాల‌ను ఈ మాజీ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ చూసుకోనున్నాడు. పీసీబీ అధ్య‌క్షుడు మొహ్సిన్ న‌ఖ్వీ(Mohsin Naqvi)కి అడ్వైజ‌ర్‌గా ఆగ‌స్టు 1 వ తేదీన వ‌కార్ బాధ్య‌త‌లు చేప‌ట్ట‌నున్నాడు.

సరిగ్గా అదే నెల‌లో పాకిస్థాన్ జ‌ట్టు స్వ‌దేశంలో బంగ్లాదేశ్‌తో టెస్టు సిరీస్ ఆడ‌నుంది. అనంత‌రం ఇంగ్లండ్, వెస్టిండీస్, న్యూజిలాండ్ జ‌ట్ల‌తో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది. సుదీర్ఘ అంత‌ర్జాతీయ అనుభ‌వం ఉన్న ఈ మాజీ సార‌థి పాకిస్థాన్ జ‌ట్టును గాడీలో పెడుతాడా? లేదా? చూడాలి.

