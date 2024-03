March 15, 2024 / 10:48 AM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌కు ముందే ప‌లు ఫ్రాంచైజీల‌కు వ‌రుస‌గా షాక్‌లు త‌గులుతున్నాయి. స్టార్ ఆట‌గాళ్లు ఒక్కొక్క‌రుగా టోర్నీ నుంచి వైదొలుగుతున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌(Delhi Capitals)కు స్టార్ బ్యాట‌ర్ హ్యారీ బ్రూక్ టోర్నీ నుంచి వైదొల‌గ‌గా.. పేస‌ర్ లుంగి ఎంగిడి(Lunig Ngidi) టోర్నీ మొత్తానికి దూరమ‌య్యాడు. దాంతో, అత‌డి స్థానంలో ఆస్ట్రేలియా యువ‌ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఫ్రేజ‌ర్ మెక్‌గుర్క్‌(Jake fraser mcgurk)ను తీసుకోనుంది.

ఎంగిడితో పోల్చితే ఫ్రేజ‌ర్‌కు అంత‌ర్జాతీయ అనుభ‌వం త‌క్కువ‌. వెస్టిండీస్‌పై వ‌న్డే సిరీస్‌లో అరంగేట్రం చేసిన ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ రెండు వ‌న్డేలు మాత్ర‌మే ఆడాడు. అయితేనేమీ.. త‌న సంచ‌ల‌న బౌలింగ్, బ్యాటింగ్‌తో ఆసీస్ విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. 17వ సీజ‌న్‌తో ఐపీఎల్‌లో అరంగేట్రం చేయ‌నున్న ఫ్రేజ‌ర్‌కు ఢిల్లీ రూ.50 ల‌క్ష‌ల క‌నీస ధ‌ర చెల్లించ‌నుంది.

