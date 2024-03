March 15, 2024 / 10:14 AM IST

All England Open : ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క ఆల్ ఇంగ్లండ్ ఓపెన్‌లో వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 డ‌బుల్స్ ఆట‌గాళ్లు సాత్విక్ సాయిరాజ్(Satwik Sairaj)– చిరాగ్ శెట్టి (Chirag Shetty)ల‌కు ఊహించ‌ని షాక్ త‌గిలింది. వారం క్రిత‌మే ఫ్రెంచ్ ఓపెన్(French Open) టైటిల్ నెగ్గిన ఈ భార‌త జోడీకి ఓట‌మి ఎదురైంది. ఇండోనేషియాకు చెందిన మ‌హమ్మ‌ద్ షోహిబుల్ ఫిక్రి, బ‌గాస్ మౌలానా జంట‌కు పోటీ ఇవ్వ‌లేక‌ రెండో రౌండ్‌లోనే సాత్విక్- చిరాగ్ ద్వ‌యం ఇంటిదారి ప‌ట్టింది.

గురువారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో సాత్విక్- చిరాగ్ జోడీ 16-21, 15-21తో చిత్తుగా ఓడింది. దాంతో, ఇంగ్లండ్ ఓపెన్‌లో భార‌త్‌కు మూడో టైటిల్ అందించాల‌నే వాళ్ల క‌ల క‌ల‌గానే మిగ‌లింది. ఇంతుముందు దిగ్గ‌జాలు ప్ర‌కాశ్ ప‌దుకోనె(Prakash Padukone), పుల్లెల గోపిచంద్‌లు మాత్ర‌మే ఈ టోర్నీలో మెడ‌ల్ గెలిచారు.

