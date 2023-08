August 14, 2023 / 08:45 PM IST

Sanju Samson : క్రికెట్‌లో జాతీయ జ‌ట్టుకు ఆడే అవ‌కాశం రావ‌డ‌మే మ‌హాభాగ్యం. అలాంటిది వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ (ODI World Cup 2023) ముందు చాన్స్ రావాలేగానీ అద్భుత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో త‌మ స్థానాన్ని శాశ్వ‌తం చేసుకోవాల‌ని అనుకుంటారు ఎవ‌రైనా. కానీ, భార‌త స్టార్ సంజూ శాంస‌న్(Sanju Samson) మాత్రం మ‌రోసారి నిరాశ‌ప‌రిచాడు. రెండేళ్ల త‌ర్వాత వ‌న్డే జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చిన అత‌ను త‌న ముద్ర వేయ‌లేక‌పోయాడు. వెస్టిండీస్‌ (West Indies)తో జ‌రిగిన‌ ఐదు టీ20 సిరీస్‌లో సంజూ ఒక్కటంటే ఒక్క భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడ‌లేదు. దాంతో, నెట్టింట్లో అత‌డిపై తీవ్ర విమ‌ర్శ‌లు వ‌స్తున్నాయి.

‘థాంక్యూ సంజూ శాంస‌న్’ అంటూ ఫ్యాన్స్ అత‌డిని క‌డిగిపారేస్తున్నారు. ‘ఇక నీ కెరీర్ ముగిసిన‌ట్టే’, ‘ఇప్ప‌టికే చాలా చాన్స్‌లు ఇచ్చారు. సంజూను జ‌ట్ట‌లోంచి తీసేయండి’ అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్( Rajasthan Royals) కెప్టెన్‌గా సంజూ దంచి కొట్టాడు. దాంతో, వెస్టిండీస్‌తో వ‌న్డే, టీ20 సిరీస్‌ల‌కు సెలెక్ట‌ర్లు అత‌డిని ఎంపిక చేశారు. అయితే.. చెత్త ఆట‌తో సెలెక్ట‌ర్లు, కోచ్ రాహుల్ ద్ర‌విడ్, కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా త‌న‌పై పెట్టుకున్న‌ న‌మ్మ‌కాన్ని వ‌మ్ముచేశాడు.

Sanju Samson In West Indies Series :-

1st Match – 12(12)

2nd Match – 7(7)

3rd Match – DNB

4th Match – DNB

5th Match – 13(9)

His Fans Always Cries Because He Doesn’t Get Enough Chances, But When He Gets He Literally Waste That Chances. pic.twitter.com/EV3WNvktP4

— Aufridi Chumtya (@ShuhidAufridi) August 13, 2023