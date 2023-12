December 24, 2023 / 01:07 PM IST

INDW vs AUSW : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై భార‌త మ‌హిళ‌ల క్రికెట్ జ‌ట్టు చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ‌ విజ‌యం సాధించింది. వారం క్రిత‌మే ఇంగ్లండ్‌ను మ‌ట్టిక‌రిపించిన భార‌త్.. ఆస్ట్రేలియా(Australia)పై తొలి టెస్టు విజ‌యం న‌మోదు చేసింది. ముంబైలోని వాంఖ‌డేలో ఆసీస్‌తో జ‌రిగిన‌ ఏకైక టెస్టులో మొద‌టి రోజు నుంచి ప‌ట్టుబిగించిన హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ సేన 75 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని 2 వికెట్లు న‌ష్ట‌పోయి ఛేదించి చారిత్రాత్మ‌క విజ‌యం న‌మోదు చేసింది. ఏడు వికెట్ల‌తో జ‌ట్టు విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించిన‌ ఆల్‌రౌండ‌ర్ స్నేహ్ రానా(Sneh Rana) ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్‌’గా ఎంపికైంది

రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో స్పిన్నర్లు చెల‌రేగ‌డంతో ఆస్ట్రేలియా 261 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట్ చేసింది. అనంత‌రం స్వ‌ల్ప లక్ష్యాన్ని భార‌త్ ఆడుతూ పాడుతూ ఛేదించింది. ఓపెన‌ర్ స్మృతి మంధాన‌(38 నాటౌట్), జెమీమా రోడ్రిగ్స్(12 నాటౌట్) ధ‌నాధ‌న్ ఆడి జ‌ట్టును గెలిపించారు.

