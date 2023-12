INDWvsAUSW: ధీటుగా బదులిస్తున్న ఆసీస్‌.. ఆఖర్లో కౌర్‌ కౌంటర్ ఎటాక్‌‌.. రసవత్తరంగా ఏకైక టెస్టు..

December 23, 2023 / 05:56 PM IST

INDWvsAUSW: భారత్‌ – ఆస్ట్రేలియా మహిళల జట్ల మధ్య ముంబైలోని వాంఖడే వేదికగా జరుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో విఫలమైన కంగారూలు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో మాత్రం ధీటుగా బదులిస్తున్నారు. భారత్‌ను తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 406 పరుగులకు ఆలౌట్‌ చేసిన ఆసీస్‌.. స్పిన్నర్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోంది. భారత్‌ తమ ముందు ఉంచిన 187 పరుగుల ఆధిక్యాన్ని కరిగించి.. మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి 233 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం ఆసీస్‌.. 46 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యంలో ఉంది.

మూడో రోజు ఓవర్‌ నైట్‌ స్కోరు 376/7 వద్ద ఆట ఆరంభించిన భారత్‌.. మరో 30 పరుగులు మాత్రమే జోడించింది. సెంచరీ దిశగా సాగిన దీప్తి శర్మ.. 78 పరుగులకే నిష్క్రమించింది. పూజా వస్త్రకార్‌ (47) కూడా అర్థ సెంచరీ కోల్పోయింది. ఆసీస్‌ బౌలర్లలో ఆష్లే గార్డ్‌నర్‌ నాలుగు వికెట్లు తీయగా సదర్లాండ్‌, కిమ్‌ గార్త్‌లు తలా రెండు వికెట్లు తీశారు. ఆసీస్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 219 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయిన విషయం తెలిసిందే.

అనంతరం రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఆసీస్‌ ఆరంభంలో ధాటిగానే ఆడింది. ఓపెనర్‌ బెత్‌ మూనీ (37 బంతుల్లో 33, 7 ఫోర్లు) బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగింది. అయితే ఆమెను రిచా ఘోష్‌ రనౌట్‌ చేయడంతో ఆసీస్‌ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. మరో ఓపెనర్‌ లిచ్‌ఫీల్డ్‌ (18)ను స్నేహ్‌ రాణా బౌల్డ్‌ చేసింది. 56 పరుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన ఆసీస్‌ను ఎలీస్‌ పెర్రీ (45), మెక్‌గ్రాత్‌ (73) ఆదుకున్నారు. ఈ ఇరువురూ మూడో వికెట్‌కు 84 పరుగులు జోడించారు. మూడో సెషన్‌ దాకా ఈ జోడీ భారత బౌలర్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కుంది. టీ కి ముందు పెర్రీని స్నేహ్‌ రాణా పెవిలియన్‌ చేర్చడంతో మెక్‌గ్రాత్‌.. కెప్టెన్‌ అలిస్సా హీలి (32)తో కలిసి ఇన్నింగ్స్‌ను చక్కిదిద్దింది. ఈ జోడీ నాలుగో వికెట్‌కు 66 పరుగులు జోడించారు.

Relive that wicket from @ImHarmanpreet 🎥 🔽

Talk about captain leading from the front & in some style! 👏 👏

టీ తర్వాత ఆసీస్‌ ఈ రెండు వికెట్లనూ కోల్పోయింది. భారత సారథి హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ ఈ ఇద్దరినీ ఔట్‌ చేసి భారత్‌కు బ్రేక్‌ ఇచ్చింది. 71వ ఓవర్లో ఐదో బంతికి మెక్‌గ్రాత్‌ను బౌల్డ్‌ చేసిన కౌర్‌.. 79వ ఓవర్లో హీలిని వికెట్ల ముందు దొరకబుచ్చుకోవడంతో ఆసీస్‌ ఐదో వికెట్‌ కోల్పోయింది. ప్రస్తుతం సదర్లాండ్‌ (12 బ్యాటింగ్‌), గార్డ్‌నర్‌ (7 బ్యాటింగ్‌) క్రీజులో ఉన్నారు. నాలుగో రోజు ఉదయం సెషన్‌లో ఆసీస్‌ను వీలైనంత త్వరగా కట్టడి చేస్తే భారత్‌ విజయం నల్లేరు మీద నడకే…!

An exciting Day 4 awaits in the Test! 🏟️🙌

Australia finish Day 3 at 233/5, with a lead of 46 runs.

See you tomorrow for Day 4 action 👋

Scorecard ▶️ https://t.co/8qTsM8XSpd #TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/mV8xxIlUv5

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 23, 2023