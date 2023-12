INDvsSA: సిరీస్‌ ఆరంభానికి ముందే సఫారీలకు భారీ షాక్‌.. కీలక పేసర్‌ ఔట్‌

December 9, 2023 / 06:56 PM IST

INDvsSA: స్వదేశంలో భారత్‌తో ఆదివారం జరుగబోయే టీ20 సిరీస్ ఆరంభానికి ముందే దక్షిణాఫ్రికాకు భారీ షాక్‌ తాకింది. ఆ జట్టు కీలక పేసర్‌ లుంగి ఎంగిడి గాయం కారణంగా సిరీస్‌ మొత్తానికి దూరమైనట్టు తెలుస్తోంది. ఎడమ మడమకు గాయం బాధపడుతున్న ఎంగిడి టీ20 సిరీస్‌ లో రెండు మ్యాచ్‌లకు మాత్రమే ఎంపికైనా ఇప్పుడు మొత్తానికీ దూరం కావడంతో సఫారీలు అనుభవజ్ఞుడైన పేసర్‌ను కోల్పోయారు. ఎంగిడి స్థానంలో ప్రొటీస్‌ జట్టు బ్యూరన్‌ హెండ్రిక్స్‌ను జట్టులోకి తీసుకుంది.

భారత్‌తో టీ20 సిరీస్‌లో భాగంగా రెండు మ్యాచ్‌లకు మాత్రమే ఎంపికైన ఎంగిడి తర్వాత జరుగబోయే వన్డేలకు అందుబాటులో లేడు. టెస్టు జట్టులో కీలకమైన ఎంగిడి.. టెస్టు సిరీస్‌ ఆరంభం (డిసెంబర్‌ 26) వరకైనా కోలుకోవాలని సఫారీలు ఆశిస్తున్నారు. ఎంగిడి లేకపోవడం సఫారీ బౌలింగ్‌ దళానికి సవాల్‌తో కూడుకున్న పనే. ఎంగిడి స్థానంలో జట్టులోకి వచ్చిన హెండ్రిక్స్‌ రెండేండ్లుగా ఒక్క టీ20 కూడా ఆడలేదు. కగిసొ రబాడాను ఈ ఫార్మాట్‌లో ఎంపిక చేయలేదు. అన్రిచ్‌ నోర్జే కూడా గాయం నుంచి ఇంకా కోలుకోలేదు.

Lungi Ngidi ruled out of the T20i series against India due to an ankle sprain.

Beuran Hendricks has replaced him. (Espncricinfo). pic.twitter.com/zDEbLo7e9z

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 8, 2023