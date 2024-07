July 31, 2024 / 09:42 PM IST

Paris Olympics 2024 : పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో భార‌త టేబుల్ టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి మ‌నికా బ‌త్రా(Manika Batra) పోరాటం ముగిసింది. భారీ అంచ‌నాల న‌డుమ బ‌రిలోకి దిగిన ఆమె ప్రీ క్వార్ట‌ర్స్‌లోనే ఓట‌మి పాలైంది. 16వ రౌండ్‌లో జ‌పాన్‌కు చెందిన మియు హిర‌నో(Miu Hirano) ధాటికి నిలువ‌లేక చేతులెత్తేసింది.

బుధ‌వారం జ‌రిగిన మ‌హిళ‌ల సింగిల్స్ ప్రీ క్వార్ట‌ర్స్‌లో మ‌నికా ఆదిలో దూకుడుగా ఆడినా ఆ త‌ర్వాత మిర‌నో జోరుకు త‌లొంచింది. ఎనిమిదో ర్యాంక‌ర్ అయిన మిర‌నో ఆటాకింగ్ గేమ్‌తో భార‌త పెడ్ల‌ర్‌పై పైచేయి సాధించింది. దాంతో, చివ‌ర‌కు 6-11, 9-11, 14-12, 8-11, 6-11తో మ‌నికా మ్యాచ్ చేజార్చుకుంది.

