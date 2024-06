June 3, 2024 / 06:17 PM IST

T20 World Cup 2024 : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో భార‌త జ‌ట్టు(Team India) తొలి మ్యాచ్ కోసం కాచుకొని ఉంది. జూన్ 5 బుధ‌వారం ఐర్లాండ్‌తో రోహిత్ శ‌ర్మ(Rohit Sharma) బృందం త‌ల‌ప‌డ‌నుంది. అయితే.. ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు టీమిండియా ప్రాక్టీస్ సెష‌న్ ర‌ద్దు చేసుకుంది. షెడ్యూల్ ప్ర‌కారం ఆదివారం నెట్స్‌లో ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన భారత ఆట‌గాళ్లు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. బంగ్లాదేశ్‌తో వామ‌ప్ మ్యాచ్‌కు దూర‌మైన‌ స్టార్ ఆట‌గాడు విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) సైతం కొద్ది సేపు కూడా బ్యాటింగ్ సాధ‌న చేయ‌లేదు.

ఈ విష‌య‌మై బీసీసీఐ అధికారి ఒక‌రు స్పందిస్తూ.. బంగ్లాదేశ్‌తో జూన్ 1న మ్యాచ్ త‌ర్వాత ఆట‌గాళ్లకు రెస్ట్ డే ప్ర‌క‌టించాం అని చెప్పాడు. ఐర్లాండ్‌తో మ్యాచ్‌కు రెండు రోజులు ఉన్నందున మంగ‌ళ‌వారం భార‌త జ‌ట్టు ప్రాక్టీస్ సెష‌న్‌లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.

All smiles in New York as #TeamIndia complete a 60-run win in the warmup clash against Bangladesh 👏👏

Scorecard ▶️ https://t.co/EmJRUPmJyn#T20WorldCup pic.twitter.com/kIAELmpYIh

— BCCI (@BCCI) June 1, 2024