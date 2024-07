July 1, 2024 / 04:39 PM IST

INDW vs SAW : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై త‌మ‌కు తిరుగులేద‌ని టీమిండియా (Team India) మ‌రోసారి చాటింది. వ‌న్డే సిరీస్‌లో ద‌క్షిణాఫ్రికా (South Africa)ను వైట్‌వాష్ చేసిన అమ్మాయిలు ఏకైక‌ టెస్టులోనూ పంజా విసిరారు. దాంతో, నాలుగో రోజే హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ బృందం జ‌య‌భేరి మోగించింది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో37 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని వికెట్ కోల్పోకుండా ఛేదించి.. 10 వికెట్ల తేడాతో సూప‌ర్ విక్ట‌రీ కొట్టింది. సంచ‌ల‌న బౌలింగ్‌తో ప్ర‌త్య‌ర్థిని కుప్ప‌కూల్చిన స్పిన్న‌ర్ స్నేహ్ రానా(8/77, 2/111) ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్‌’గా ఎంపికైంది.

భార‌త జ‌ట్టు మొద‌టి రోజు నుంచే మ్యాచ్‌పై ప‌ట్టు బిగించింది. ఓపెన‌ర్లతో స‌హా మిడిలార్డ‌ర్ విధ్వంసంతో కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ 603 వ‌ద్ద ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్ చేసింది. అనంత‌రం స్పిన్న‌ర్ స్నేహ్ రానా(8/77) ద‌క్షిణాఫ్రికా బ్యాట‌ర్లను బెంబేలెత్తించింది. 77 ప‌రుగుల‌కే 8 వికెట్లు తీసి ప‌ర్యాటక జ‌ట్టును కుప్ప‌కూల్చింది. దాంతో, స‌ఫారీ జ‌ట్టు 266 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. అనంత‌రం ఫాలో అన్ (Follow On) ఆడిన స‌ఫారీలకు ఆదిలోనే షాక్ త‌గిలింది.

అయితే.. సునే ల‌స్(109) సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్క‌గా.. లారా వొల్వార్డ్త్‌(122) కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడింది. దాంతో, మూడో రోజు ఆట ముగిసే స‌రికి దక్షిణాఫ్రికా 2 వికెట్ల న‌ష్టానికి 232 ర‌న్స్ కొట్టింది. అయితే.. నాలుగో రోజు దీప్తి శ‌ర్మ‌, స్నేహ్ రానాల విజృంభ‌ణ‌తో మ‌రో 141 ర‌న్స్ చేసిందంతే. ఆ త‌ర్వాత 37 ప‌రుగుల స్వ‌ల్ప ప‌రుగుల లక్ష్యాన్ని భార‌త జ‌ట్టు అల‌వోక‌గా ఛేదించింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో రెచ్చిపోయి ఆడిన ష‌ఫాలీ వ‌ర్మ‌(24 నాటౌట్), శుభా స‌తీశ్‌(13 నాటౌట్) లు మ‌ళ్లీ చిత‌క్కొట్టారు. దాంతో, 10 వికెట్ల తేడాతో ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది.

