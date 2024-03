March 12, 2024 / 02:37 PM IST

ICC : భార‌త యువ ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(Yashasvi Jaiswal) మ‌రో ఘ‌న‌త సాధించాడు. ఇంగ్లండ్ సిరీస్‌లో ఇర‌గ‌దీసిన ఈ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు ఫిబ్ర‌వ‌రి నెల‌కుగానూ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్'(Player Of The Month) అవార్డు అందుకున్నాడు. మ‌హిళ‌ల విభాగంలో ఆస్ట్రేలియా క్రికెట‌ర్ అనాబెల్ స‌థర్‌లాండ్(Annabel Sathurland) విజేత‌గా నిలిచింది. ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జ‌రిగిన ఏకైక టెస్టులో స‌థ‌ర్‌లాండ్ డ‌బుల్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగింది. దాంతో, ఆమె యూఏఈ క్రికెటర్ల‌ను దాటేసి అవార్డు అందుకుంది.

ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రిగిన ఐదు టెస్టుల సిరీస్‌లో 22 ఏండ్ల‌ య‌శస్వీ ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారించాడు. రెండు డ‌బుల్ సెంచ‌రీల‌తో ఐసీసీ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డుకు నామినేట్ అయ్యాడు. ఓటింగ్‌లో కేన్ విలియ‌మ్స‌న్, శ్రీ‌లంక ఓపెన‌ర్ ప‌థుమ్ నిస్సంక‌ల‌ను వెన‌క్కి నెట్టి మరీ య‌శ‌స్వీ విజేత‌గా అవ‌త‌రించాడు.

