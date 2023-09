September 10, 2023 / 09:02 PM IST

Asia Cup 2023: ఆసియా క‌ప్‌లో భార‌త్(India), పాకిస్థాన్(Paksitan) సూప‌ర్ 4 మ్యాచ్ కోసం ఎదురు చూసిన అభిమానుల‌కు వ‌రుణుడు షాకిచ్చాడు. వాన ఎంత‌కూ త‌గ్గ‌క‌పోవ‌డంతో అంపైర్లు మ్యాచ్‌ను ర‌ద్దు చేశారు. అయితే.. రేపు రిజ‌ర్వ్ డే(Reserve Day) ఉండ‌డంతో 50 ఓవ‌ర్ల ఆటకు అవ‌కాశం ఉంది. భార‌త జ‌ట్టు 24.1వ ఓవ‌ర్‌తో య‌థావిధిగా ఇన్నింగ్స్ కొన‌సాగించ‌నుంది.

వ‌ర్షం త‌గ్గ‌డంతో 8ః30 నిమిషాల‌కు అంపైర్లు పిచ్‌ను పరిశీలించ‌డానికి వెళ్లారు. అప్పటికే గ్రౌండ్ సిబ్బంది ఫ్యాన్ల‌తో పిచ్‌, ఔట్ ఫీల్డ్‌ను ఆర‌బెట్టేందుకు తీవ్రంగా ప్ర‌య‌త్నించారు. కానీ, ఆలోపే మ‌ళ్లీ చినుకులు మొద‌ల‌య్యాయి. దాంతో, అంపైర్లు ఇరుజ‌ట్ల కెప్టెన్ల‌తో మాట్లాడి మ్యాచ్ ర‌ద్దు చేశారు. రేపు మ‌ధ్యాహ్నం 3 గంట‌ల‌కు ఇదే స్టేడియంలో 50 ఓవ‌ర్ల ఆట కొన‌సాగ‌నుంది.

On to the reserve day 🌧

India will resume their innings tomorrow as persistent rain has put a halt on proceedings 😯#AsiaCup2023 | #INDvPAK | 📝: https://t.co/01BrLxunr3 pic.twitter.com/sDwzdRGtuC

— ICC (@ICC) September 10, 2023