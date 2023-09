September 15, 2023 / 02:47 PM IST

కొలంబో: ఆసియాక‌ప్‌లో సూప‌ర్ ఫోర్ స్టేజ్‌లో భాగంగా ఇవాళ బంగ్లాదేశ్‌, ఇండియా జ‌ట్ల మ‌ధ్య మ్యాచ్ జ‌ర‌గ‌నున్న‌ది. టాస్ గెలిచిన ఇండియా..తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకున్న‌ది. ఇప్ప‌టికే ఇండియా ఫైన‌ల్లోకి ప్ర‌వేశించిన విష‌యం తెలిసిందే. బంగ్లాదేశ్‌ మాత్రం సూప‌ర్ ఫోర్ స్టేజ్‌లో ఒక్క విజ‌యాన్ని కూడా న‌మోదు చేయ‌లేదు. ఇక బంగ్లాదేశ్‌తో మ్యాచ్ కోసం ఇవాళ ఇండియా అయిదుగురు ప్లేయ‌ర్ల‌ను మార్చింది. తిల‌క్ వ‌ర్మ‌ను జ‌ట్టులోకి తీసుకున్నారు. సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌, ష‌మీ, ప్ర‌సిద్ధ కృష్ణ కూడా జ‌ట్టులో ఉన్నారు. శ్రేయాస్ అయ్య‌ర్ ఆరోగ్యం ఇంప్రూవ్ అయ్యింది, కానీ ఇంకా ఫిట్‌గా లేని కార‌ణంగా అత‌న్ని ఈ మ్యాచ్‌లోకి తీసుకోలేదు. బంగ్లా త‌ర‌పున తంజిబ్ ష‌కీబ్ అరంగేట్రం చేస్తున్నాడు. కోహ్లీ, బుమ్రా, హార్దిక్‌కు రెస్ట్ ఇచ్చారు.

Captain @ImRo45 has won the toss & #TeamIndia have elected to bowl against Bangladesh.

