June 1, 2024 / 07:02 PM IST

FIH Pro League : హాకీ లీగ్‌లో భార‌త పురుషుల జ‌ట్టు జర్మ‌నీ(Germany)కి షాకిస్తూ భారీ విజ‌యం సాధించింది. లండ‌న్‌లో జ‌రుగుతున్న ఎఫ్ఐహెచ్ ప్రో లీగ్‌(FIH Pro League)లో ప‌రాజ‌యాల‌తో స‌త‌మ‌త‌మైన టీమిండియా బ‌ల‌మైన జ‌ర్మ‌నీపై 3-0తో జ‌య‌భేరి మోగించింది.

కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ సింగ్(Harmanpreet Singh) తొలి గోల్ అందించ‌గా.. రెండో అర్ధ భాగంలో భార‌త ఆట‌గాళ్లు రెచ్చిపోయారు. జ‌ర్మ‌నీ డిఫెండ‌ర్ల‌ను బోల్తా కొట్టించి బంతిని రెండు సార్లు గోల్‌పోస్ట్‌లోకి పంపారు. దాంతో, భార‌త జ‌ట్టు సూప‌ర్ విక్ట‌రీతో పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో టాప్‌లోకి దూసుకెళ్లింది.

Victory for the boys in blue 💪🏻

India triumphs over Germany in a thrilling match! 🔥#HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHProLeague #IndiaMensTeam

.

.

.

.@CMO_Odisha @FIH_Hockey @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI @Limca_Official @CocaCola_Ind pic.twitter.com/e8GesMHI0K

— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 1, 2024