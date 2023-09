September 4, 2023 / 05:10 PM IST

US Open 2023 : యూఎస్ ఓపెన్‌లో మాజీ చాంపియ‌న్ ఇగా స్వియ‌టెక్‌(Iga Swiatek)కు భారీ షాక్ త‌గిలింది. మ‌హిళ‌ల సింగిల్స్‌లో టాప్ సీడ్‌గా బ‌రిలోకి దిగిన ఈ పోలాండ్ క్రీడాకారిణి 16వ రౌండ్‌లోనే ఇంటిదారి ప‌ట్టింది. లాత్వియాకు చెందిన జలెనా ఒస్టాపెంక(Jelena Ostopenka) చేతిలో 6-3, 3-6. 1-6తో ఓడిపోయింది. దాంతో స్వియ‌టెక్ నంబ‌ర్ 1 ర్యాంకు కూడా చేజారింది. ప్ర‌స్తుతం రెండో ర్యాంక్‌లో ఉన్న అరీనా స‌బ‌లెంక(Aryna Sabalenka) టాప్ ర్యాంక్‌కు ఎగ‌బాకింది. ఫ్రెంచ్ ప్లేయ‌ర్ క్లారా బురెల్‌(Clara Burel)పై గెలుపొందిన స‌బ‌లెంక క్వార్ట‌ర్స్‌లో అడుగు పెట్టింది.

స్వియ‌టెక్ స‌రిగ్గా మూడేళ్ల క్రితం టెన్నిస్‌లో ప్ర‌కంప‌న‌లు సృష్టించింది. 19 ఏళ్ల వ‌య‌సులోనే ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది. అష్ బార్టీ టెన్నిస్ నుంచి తప్పుకోవ‌డంతో స్వియ‌టెక్ వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 అయింది. అప్ప‌టికీ ఆమె వ‌య‌సు 20 ఏళ్ల 308 రోజులు. దాంతో, క‌రోలినా వోజ్నియాకి త‌ర్వాత చిన్న వ‌య‌సులోనే నంబ‌ర్ 1 ర్యాంక్ సాధించిన క్రీడాకారిణిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

Iga Swiatek spent 75 consecutive weeks as world #1

This is the 12th most in history, behind the great Chris Evert

She also spent the 10th most weeks in total at #1, behind Davenport

22 years old & she’s already left an unforgettable footprint on this sport

Well done.

🇵🇱❤️ pic.twitter.com/TDQhFGRIFT

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2023