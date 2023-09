September 4, 2023 / 04:03 PM IST

Caribbean Premier League 2023 : క్రికెటర్ల‌లో భారీకాయుడిగా పేరొందిన ర‌కీం కార్న్‌వాల్ (Rahkeem Cornwall) క‌రీబియ‌న్ లీగ్‌లో ఇర‌గ‌దీశాడు. బార్బ‌డోస్ రాయ‌ల్స్‌(Barbados Royals)కు ఆడుతున్న ర‌కీం విధ్వంస‌క సెంచ‌రీతో సెయింట్ కిట్స్ నెవిస్ పేట్రియాట్స్‌(St Kitts Nevis Patriots) బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డ్డాడు. కేవ‌లం 48 బంతుల్లోనే 104 ర‌న్స్ కొట్టాడు. అత‌డి సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్‌లో 4 ఫోర్లు, 12 సిక్స్‌లు ఉన్నాయి. 212.50 స్ట్ర‌యిక్ రేటుతో ఆడిన ర‌కీం సింగిల్ తీసి సెంచ‌రీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. అనంత‌రం బ్యాట్ కింద‌ ప‌డేసి వినూత్నంగా సంబురాలు చేసుకున్నాడు. కొద్ది సేప‌టికే రిటైర్డ్‌హ‌ర్ట్‌గా మైదానం వీడాడు.

ర‌కీం కార్న్‌వాల్ వీర‌బాదుడుతో కొండంత ల‌క్ష్యం సైతం క‌రిగిపోయింది. రాయ‌ల్స్ జ‌ట్టు 221 ప‌రుగుల‌ ల‌క్ష్యాన్నిమ‌రో 11 బంతులు ఉండ‌గానే ఛేదించింది. రెండు వికెట్లు తీయ‌డంతో పాటు మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన రకీం కార్న్‌వాల్‌కు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు ద‌క్కింది.

It was never in doubt, the Republic Bank Play of the Day is Rahkeem Cornwall’s sensational century.#CPL23 #BRvSKNP #RepublicBank #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport #Cornwall pic.twitter.com/ELvirLOtZk

— CPL T20 (@CPL) September 4, 2023