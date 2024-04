April 27, 2024 / 03:03 PM IST

షాంఘై: వ‌రల్డ్ ఆర్చ‌రీ ఈవెంట్‌లో వెన్నం జ్యోతి సురేఖ( Jyothi Surekha Vennam) .. హ్యాట్రిక్ గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించింది. మ‌హిళ‌ల వ్య‌క్తిగ‌త కాంపౌండ్ కేట‌గిరీలో మెక్సికోకు చెందిన ఆండ్రియా బిసెర్రాపై ఆమె 146-146 తేడాతో విజ‌యం సాధించారు. వ‌ర‌ల్డ్ ఆర్చ‌రీ కాంపౌండ్ క్యాట‌గిరీలో ఆమె స్వ‌ర్ణ ప‌త‌కాన్ని కైవ‌సం ఇది మూడ‌వ‌సారి.

Indian campaign off to a stunning start at Archery World Cup in Shanghai with India winning 4 out of 5 Gold medal on offer in Compound events.

Gold: Jyothi Vennam: Women Individual event

Gold: Women Team event: Jyothi Vennam, Aditi Swami & Parneet Kaur

Gold: Men Team event:… pic.twitter.com/D5zXAAv9lz

