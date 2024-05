May 9, 2024 / 10:38 PM IST

PBKS vs RCB : ఆర్సీబీ నిర్దేశించిన భారీ ఛేద‌న‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ బ్యాట‌ర్లు దంచుతున్నారు. ఓపెన‌ర్ ప్ర‌భ్‌సిమ్రాన్ సింగ్(6) త‌క్కువ‌కే ఔటైనా.. జానీ బెయిర్‌స్టో(27), రిలే ర‌స్సో(37)లు బౌండ‌రీల మోత మోగించారు. సిరాజ్ బౌలింగ్‌లో ర‌స్సో ఏకంగా 3 ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్‌తో 18 ప‌రుగులు పిండుకున్నాడు. వీళ్లిద్ద‌రి జోరుతో పంజాబ్ స్కోర్ 5 ఓవ‌ర్ల‌కే 50 దాటింది.

అయితే.. ఫెర్గూస‌న్ బౌలింగ్‌లో డూప్లెసిస్ స్ట‌న్నింగ్ క్యాచ్‌తో బెయిర్‌స్టో వెనుదిరిగాడు. శ‌శాంక్ సింగ్ క్రీజులోకి వ‌చ్చాడు. ప‌వ‌ర్ ప్లేలో పంజాబ్ రెండు వికెట్ల‌ న‌ష్టానికి ర‌న్స్ కొట్టింది. సామ్ క‌న్ సేన విజ‌యానికి ఇంకా 84 బంతుల్లో 167 ప‌రుగులు కావాలి.

9⃣2⃣ Runs

4⃣7⃣ Balls

7⃣ Fours

6⃣ Sixes

That was one dazzling knock in beautiful Dharamsala! 🙌 🙌 #TATAIPL | #PBKSvRCB | @RCBTweets | @imVkohli

Relive Virat Kohli’s brilliant innings 🎥 🔽

— IndianPremierLeague (@IPL) May 9, 2024