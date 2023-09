September 4, 2023 / 09:00 AM IST

Mohammad Shami : భార‌త జ‌ట్టు సీనియ‌ర్ పేస‌ర్ మ‌హ‌మ్మ‌ద్ ష‌మీ(Mohammad Shami) నిన్న‌టితో 33వ ప‌డిలోకి అడుగుపెట్టాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా బీసీసీఐ ఈ స్టార్ బౌల‌ర్ ఘ‌న‌త‌ల్ని గుర్తు చేసేలా ఓ ట్వీట్ చేసింది. ష‌మీ గొప్ప బౌలింగ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లో 2019 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(2019 ODI World Cup) స్పెల్ ఒక‌టి. ఆ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో అఫ్గ‌నిస్థాన్‌పై చెల‌రేగిన అత‌ను హ్యాట్రిక్(Hat-trick) వికెట్లు తీశాడు.

50వ ఓవ‌ర్ వేసిన ష‌మీ వ‌రుస బంతుల్లో మ‌హ‌మ్మ‌ద్ న‌బీ(Mohammed Nabi), అఫ్తాబ్ అలాం(Aftab Alam), ముజీబ్ ఉర్ రెహ్మాన్‌(Mujeeb Ur Rehman)ల‌ను పెవిలియ‌న్ పంపాడు. ఈ ఫీట్‌తో వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో హ్యాట్రిక్ తీసిన రెండో భార‌త బౌల‌ర్‌గా ష‌మీ రికార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు. మొద‌ట‌గా చేత‌న్ శ‌ర్మ(Chetan Sharma) 1987లో ఈ ఘ‌న‌త సాధించాడు.

1⃣7⃣7⃣ intl. matches 4⃣1⃣5⃣ intl. wickets Fastest Indian to 💯 ODI Wickets 👌 2nd Indian to pick an ODI World Cup hat-trick 👏

2019 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో ష‌మీ హ్యాట్రిక్

భార‌త్, పాకిస్థాన్ సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇచ్చిన ఈ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో చేత‌న్ హ్యాట్రిక్ వికెట్లతో సంచ‌ల‌నం సృష్టించాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో మొద‌ట‌ రూథ‌ర్‌ఫోర్డ్‌ను బోల్తా కొట్టించాడు. ఆ త‌ర్వాత బంతికే ఇయాన్ స్మిత్‌(Ion Smith)ను పెవిలియ‌న్ పంపాడు. ఇక హ్యాట్రిక్ బాల్‌కు ఇవెన్ చాట్‌ఫీల్డ్స్‌ను చేత‌న్ బౌల్డ్ చేశాడు.

Chetan Sharma made history #OnThisDay in 1987 when he picked up the first @cricketworldcup hat-trick, against New Zealand 🎩🎩🎩

But he had been this close to not even making it to the India squad because of a finger injury!

📽️ WATCH as he revisits the spell. pic.twitter.com/tT0vP5iiDf

— ICC (@ICC) October 31, 2020