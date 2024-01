January 21, 2024 / 10:30 AM IST

NZ vs PAKF : న్యూజిలాండ్ గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న టీ20 సిరీస్‌లో పాకిస్థాన్(Pakistan) బోణీ కొట్టింది. వ‌రుస‌గా నాలుగు మ్యాచుల్లో ఓటమిపాలైన షాహిద్ ఆఫ్రిది(Shaheen Afridi) సేన ఎట్ట‌కేల‌కు విజ‌యం సాధించింది. ఆదివారం జ‌రిగిన ఐదో టీ20లో 42 ప‌రుగుల తేడాతో కివీస్‌ను చిత్తు చేసింది. పాక్ నిర్దేశించిన 134 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో బ్లాక్‌క్యాప్స్ 92 ప‌రుగుల‌కే కుప్ప‌కూలింది.

మూడు వికెట్ల‌తో న్యూజిలాండ్ న‌డ్డి విరిచిన ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఇఫ్తికార్ అహ్మ‌ద్‌(Iftikhar Ahmed)కు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు ద‌క్కింది. టోర్నీలో ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారించిన కివీస్ ఓపెన‌ర్ ఫిన్ అలెన్‌(Finn Allen) ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్’ అవార్డుకు ఎంపిక‌య్యాడు.

Iftikhar Ahmed finished with his best figures in T20Is 👏

He’s the Player of the Match today in Christchurch 🌟 https://t.co/nEQfcQO63f #NZvPAK pic.twitter.com/pkMTwVVTNv

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 21, 2024