MS Dhoni : భార‌త మాజీ కెప్టెన్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(MS Dhoni)కి వీరాభిమాని గోపి కృష్ణ‌న్(Gopi Krishnan) ఆత్మ‌హ‌త్య చేస‌కున్నాడు. 34 ఏండ్ల వ‌య‌సులోనే సూసైడ్ చేసుకొని అంద‌ర్నీ షాక్‌కు గురి చేశాడు. త‌మిళ‌నాడులో కడ్డ‌లోర్ జిల్లాలో ఉన్న‌ అరంగూర్ గ్రామంలోని సొంత ఇంట్లో సాయంత్రం 4:30 గంట‌కు త‌నువు చాలించి కుటుంబంలో విషాదం నింపాడు. గ‌తంలో కొంద‌రితో ఆర్థిక లావాదేవీల విష‌య‌మై జ‌రిగిన గొడ‌వ‌లే కృష్ణ‌న్ ఆత్మ‌హ‌త్య‌కు దారి తీసి ఉంటాయ‌ని పోలీసులు అనుమానం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు.

మా అన్న‌య్య‌కు ప‌క్క ఊరివాళ్ల‌తో ఆర్థిక‌ప‌ర‌మైన గొడ‌వ‌లు ఉన్నాయి. ఈమ‌ధ్యే వాళ్ల‌తో జ‌రిగిన గొడ‌వ‌లో అన్న‌య్య గాయ‌ప‌డ్డాడు. ఆ సంఘ‌ట‌న‌ను అత‌డు చాలా అవ‌మానంగా భావించాడు అని ఓ టీవీ చాన్‌ల్‌కు కృష్ణ‌న్ సోద‌రుడు రాము చెప్పాడు.

