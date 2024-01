January 18, 2024 / 03:58 PM IST

Virat Kohli : భార‌త స్టార్ క్రికెట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) మైదానంలో ఎంత చురుకుగా ఉంటాడో తెలిసిందే. ఫిట్‌నెస్ ప‌రంగా అథ్లెట్‌ను త‌ల‌పించే విరాట్ ప‌రుగుల వర‌ద పారించ‌డ‌మే కాదు.. ఫీల్డింగ్‌లో అద్భుతాలు చేస్తుంటాడు. స్లిప్‌లో డైవ్ క్యాచ్‌ల‌తో ఫిదా చేసే ఈ ర‌న్ మెషీన్‌ తాజాగా మ‌రోసారి కండ్లు చెదిరే ఫీల్డింగ్‌తో ఔరా అనిపించాడు. అఫ్గ‌నిస్థాన్‌(Afghanistan)తో బెంగ‌ళూరులో జ‌రిగిన మూడో టీ20లో బౌండ‌రీ వ‌ద్ద కోహ్లీ అమాంతం గాల్లోకి ఎగిరి సిక్స‌ర్ వెళ్లే బంతిని ఆపాడు.

కోహ్లీ మెరుపు ఫీల్డింగ్ చూసి డ‌గౌట్‌లో ఉన్న కోచ్ ద్ర‌విడ్, బ్యాటింగ్ కోచ్ విక్ర‌మ్ రాథోర్ స‌హా అంద‌రూ షాక‌య్యారు. గాల్లోకి ఎగిరి బంతిని ఆపిన కోహ్లీ ఫొటోను తాజాగా ఐసీసీ ఆన్‌లైన్‌లో పోస్ట్ చేసింది. ‘కోహ్లీ ఫీల్డింగ్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా బౌలింగ్ యాక్ష‌న్‌కు మిర్ర‌ర్ ఇమేజ్‌లా ఉంది’ అంటూ క్యాప్ష‌న్ రాసింది.

వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో సెంచ‌రీల‌తో చెల‌రేగిన విరాట్ టీ20ల్లో 14 నెల‌ల త‌ర్వాత ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అయితే.. వ‌రుసగా రెండు టీ టీ20ల్లోనూ డ‌కౌట్‌తో నిరాశ‌ప‌రిచిన కింగ్ చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో జ‌రిగిన సిరీస్ డిసైడ‌ర్‌లోనూ సున్నాకే ఔట‌య్యాడు. అయితే.. రోహిత్ శ‌ర్మ(121) సెంచరీకి తోడూ రింకూ సింగ్ (69) అర్ధ శ‌త‌కంతో మెరవ‌డంతో అఫ్గ‌నిస్థాన్‌కు భార‌త్ 226 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది.

అయితే.. ఛేద‌న‌లో అఫ్గ‌న్ బ్యాట‌ర్లు కూడా దంచికొట్టారు. వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్ 17వ ఓవ‌ర్‌లో క‌రీం జ‌న్న‌త్ కొట్టిన బంతిని కోహ్లీ సూప‌ర్ ఫీల్డింగ్‌తో ఆపాడు. దాదాపు సిక్స‌ర్ అనుకున్న ఆ బంతికి ఒకే ర‌న్ రావ‌డం వ‌ల్ల మ్యాచ్ సూప‌ర్ ఓవ‌ర్‌(Super Over) వ‌ర‌కూ వెళ్లింది.

