December 28, 2023 / 12:28 PM IST

MS Dhoni | టీమ్‌ ఇండియా (Team India) మాజీ కెప్టెన్‌, చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ (CSK) జట్టు సారథి మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీ (MS Dhoni) గురించి ప్రత్యేక పరిచం అక్కర్లేదు. తన ఆటతీరుతో పాటు సింప్లిసిటీతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానుల్ని సొంతం చేసుకున్నాడు. ఆయన ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ వేరే లెవల్‌ అని చెప్పొచ్చు. ఇక ధోనీ హెయిర్‌ స్టైల్‌ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ధోనీ ఎప్పుడూ డిఫరెంట్‌ హెయిర్‌ స్టైల్స్‌తో అభిమానుల్ని ఖుషీ చేస్తుంటాడు.

తాజాగా ధోనీ కొత్త హెయిర్‌ స్టైల్‌ (Hairstyle)తో దర్శనమిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. చాలా స్టైలిష్‌ లుక్‌తో అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాడు. కొత్త త‌ర‌హా హెయిర్ స్టైల్‌తో డిఫ‌రెంట్‌గా క‌నిపిస్తున్నాడు. కెరీర్ ఆరంభంలో టార్జన్ త‌ర‌హా హెయిర్ స్టైల్‌తో కిక్ ఇచ్చిన ధోనీ, మ‌ళ్లీ ఇప్పుడు దాదాపు అలాంటి హెయిర్ స్టైల్‌తో ద‌ర్శన‌మిస్తున్నాడు. ఓ యాడ్ షూట్ కోసం ధోనీ త‌న త‌ల వెంట్రుక‌ల్ని పెంచేశాడు. అయితే, తన హెయిర్‌ స్టైల్స్‌ వల్ల కలిగే ఇబ్బందుల గురించి మిస్టర్‌ కూల్‌ తాజాగా వివరించాడు.

ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ధోనీ తన హెయిర్‌స్టైల్‌ గురించి మాట్లాడుతూ.. ‘ఫ్యాన్స్ ఇష్టపడుతున్నారని లాంగ్ హెయిర్ పెంచుకుంటున్నా. అయితే యాడ్స్ షూటింగ్‌ కోసం రెడీ అవ్వడానికి లాంగ్ హెయిర్ వల్ల ఆలస్యం అవుతోంది. గతంలో 20 నిమిషాల్లో మేకప్ పూర్తి అయ్యేది. కానీ ఇప్పుడు రెడీ అవ్వడానికి గంట అయిదు నిమిషాల నుంచి గంట పది నిమిషాల వరకు సమయం పడుతోంది. మేకప్ కోసం అంతసేపు కుర్చీలో కూర్చొని ఉండటం బోరింగ్‌గా అనిపిస్తోంది. కానీ నా ఫ్యాన్స్ అందరూ హెయిర్ స్టైల్‌ బాగుందని చెబుతున్నారు. ఇంత హెయిర్‌ మెయిన్‌టెయిన్‌ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. ఫ్యాన్స్‌ కోసం మరి కొంతకాలం ఇలానే ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తా. ఏదో ఒక మంచి రోజు చూసి కట్ చేస్తా’ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ధోనీ కామెంట్స్‌ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

మైదానంలో తన బ్యాటింగ్‌తో అందరినీ ఆకట్టుకున్న ధోనీ.. ప్రస్తుతం క్రికెట్‌కు దూరంగా ఉంటున్న విషయం తెలిసిందే. కేవలం ఐపీఎల్‌ (IPL) సీజన్‌లో మాత్రమే ఆడుతున్నాడు. ఐపీఎల్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ధోనీ నిత్యం సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా అభిమానులతో టచ్‌లో ఉంటున్నాడు.

MS Dhoni said, “maintaining this hairstyle is very difficult. Earlier I used to get ready in 20 mins, now it takes 1 hour 10 minutes. I’m doing because fans are liking it, but someday I wakes up and decide it’s enough, I’ll cut it down”.pic.twitter.com/qknk36Spop

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 27, 2023