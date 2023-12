December 28, 2023 / 11:10 AM IST

Vijayakanth | తమిళ స్టార్‌ నటుడు, డీఎండీకే (DMDK) అధినేత కెప్టెన్‌ విజయకాంత్‌ (Vijayakanth)కు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి (Tamil Nadu CM) ఎంకే స్టాలిన్‌ (MK Stalin) నివాళులర్పించారు. చెన్నైలోని విరుగంబాక్కంలోని నటుడి నివాసానికి చేరుకున్న సీఎం.. కెప్టెన్‌ భౌతికకాయంపై పూలు ఉంచి నివాళులర్పించారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో విజయకాంత్‌ అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు ఈ సందర్భంగా స్టాలిన్‌ వెల్లడించారు.

కెప్టెన్‌ విజయకాంత్‌ (Vijayakanth) తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ గురువారం ఉదయం చెన్నైలోని ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఆయన వయసు 71 ఏళ్లు. కెప్టెన్‌ మృతివార్త తెలుసుకున్న సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు, అభిమానులు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా సంతాపం ప్రకటిస్తున్నారు. మరోవైపు విజయకాంత్‌ మృతదేహాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్థం కోయంబేడులోని డీఎండీకే కార్యాలయానికి తరలించారు.

Chennai: Tamil Nadu CM MK Stalin paid floral tribute to actor and DMDK chief Captain Vijayakanth in Chennai, who passed away this morning. pic.twitter.com/Zpxx28Abgs

#WATCH | Chennai: Mortal remains of actor and DMDK chief Captain Vijayakanth is being taken now from his Virugambakkam house to DMDK office in Koyambedu

DMDK chief Captain Vijayakanth passed away at a hospital in Chennai, this morning. pic.twitter.com/AVAl3iquwP

