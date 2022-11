November 19, 2022 / 02:25 PM IST

మౌంట్ మౌంగ‌నుయి: న్యూజిలాండ్‌లో ప‌ర్య‌టిస్తున్న హార్ధిక్ పాండ్యా నేతృత్వంలోని భార‌త జ‌ట్టుకు మౌంట్ మౌంగ‌నుయిలో గ్రాండ్‌గా వెల్క‌మ్ ద‌క్కింది. సంప్ర‌దాయ పౌహిరి రీతిలో భార‌త ఆట‌గాళ్ల‌కు స్వాగ‌తం ప‌లికారు. పౌహిరి వెల్క‌మ్ సెర్మ‌నీలో ప్ర‌సంగాలు, సాంస్కృతిక ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లు, గానం ఉంటాయి. అతిథుల‌ను ఆహ్వానించే స‌మ‌యంలో స్థానికంగా ఈ ప‌ద్ధ‌తిలో స్వాగ‌తం ప‌లుకుతారు. అయితే పాండ్యా బృందానికి కూడా స్వాగ‌తం ద‌క్క‌డం విశేషం.

Super Special Welcome for #TeamIndia from a Māori powhiri in Mount Maunganui on November 19, before the 2nd T20I vs Black Caps on November 20.

Photo credit Jamie Troughton/Dscribe Media#HardikPandya #IshanKishan #NZvInd #NZvsInd pic.twitter.com/8EKyVu5IOH

— WhistlePodu Army ® – CSK Fan Club (@CSKFansOfficial) November 19, 2022