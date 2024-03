March 8, 2024 / 02:55 PM IST

WPL 2024 : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో గుజ‌రాత్ జెయింట్స్‌(Gujarat Giants)కు భారీ షాక్ త‌గిలింది. ఆ జ‌ట్టు స్టార్ బ్యాట‌ర్ హ‌ర్లీన్ డియోల్ (Harleen Deol) టోర్నీ మొత్తానికి దూర‌మైంది. యూపీ వారియ‌ర్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో గాయ‌ప‌డిన డియోల్ విశ్రాంతి తీసుకోనుంది. దాంతో, ఆమె స్థానంలో భార‌తీ ఫుల్‌మ‌లీ(Bharti Fulmali) జ‌ట్టుతో క‌లువ‌నుంది. ఈ విష‌యాన్ని శుక్ర‌వారం గుజ‌రాత్ యాజ‌మాన్యం వెల్ల‌డించింది.

Our hearts go out to Harleen Deol, whose unfortunate injury has ruled her out of the rest of the #TATAWPL season.

Take care, Harleen. 🧡#GujaratGiants #BringItOn #Adani pic.twitter.com/L0As80h2dw

— Gujarat Giants (@Giant_Cricket) March 7, 2024