March 8, 2024 / 02:27 PM IST

IND vs ENG 5th Test : ధ‌ర్మ‌శాల‌లో జ‌రుగుతున్న ఐదో టెస్టులో భార‌త్(Team India) ప‌ట్టు బిగిస్తోంది. కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(103: 162 బంతుల్లో 13 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు), యువ‌కెర‌టం శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌(110 :150 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, సిక్స‌ర్లు) సెంచ‌రీల‌తో చెల‌రేగ‌గా.. ఆ త‌ర్వాత కుర్రాళ్లు స‌ర్ఫ‌రాజ్ ఖాన్‌ (56 నాటౌట్), దేవ్‌ద‌త్ ప‌డిక్క‌ల్‌(44 నాటౌట్‌) లు దంచి కొడుతున్నారు. దాంతో, టీ స‌మ‌యానికి టీమిండియా 3 వికెట్ల న‌ష్టానికి 376 ర‌న్స్ కొట్టింది. ప్ర‌స్తుతం రోహిత్ సేన 158 ప‌రుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది.

తొలి రోజు ఇంగ్లండ్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేసిన భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ రెండో రోజూ జోరు కొన‌సాగించాడు. అండ‌ర్స‌న్, వుడ్ బౌలింగ్‌లో ఎడాపెడా బౌండ‌రీలు బాదిన‌ హిట్‌మ్యాన్ టెస్టుల్లో 12వ‌ సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు. ఆ కాసేప‌టికే బ‌షీర్ బౌలింగ్‌లో బౌండ‌రీ బాది.. గిల్ మూడంకెల స్కోర్ సాధించాడు. ఇంగ్లండ్ బౌల‌ర్ల‌కు ఏమాత్రం అవ‌కాశ‌మివ్వ‌ని ఈ జోడీ భార‌త్‌ను ప‌టిష్ట స్థితిలో నిలిపారు.

Tea Break on Day 2 in Dharamsala! #TeamIndia added 112 runs in the Second Session to move to 376/3.

Third and Final Session of the Day to commence soon.

Scorecard ▶️ https://t.co/jnMticF6fc

— BCCI (@BCCI) March 8, 2024