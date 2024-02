February 4, 2024 / 11:51 AM IST

IND vs ENG 2nd Test : వైజాగ్ టెస్టులో భార‌త జ‌ట్టు భారీ ఆధిక్యం దిశ‌గా దూసుకెళ్తోంది. యువ‌కెర‌టం శుభ్‌మ‌న్ గిల్(60 నాటౌట్ : 78 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, సిక్స‌ర్) హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదడంతో ప‌టిష్ఠ స్థితిలో నిలిచిన టీమిండియా లంచ్ టైమ్‌కు 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 130 ప‌రుగులు చేసింది. ప్ర‌స్తుతానికి రోహిత్ సేన‌ 273 ప‌రుగుల‌ ఆధిక్యంలో ఉంది. అక్ష‌ర్ ప‌టేల్(2) క్రీజులో ఉన్నాడు.

ఉప్ప‌ల్‌లో జ‌రిగిన‌ తొలి టెస్టులో విఫ‌లైమ‌న గిల్.. వైజాగ్ మ్యాచ్‌లో విలువైన‌ ఇన్నింగ్స్‌తో జ‌ట్టును గ‌ట్టెక్కించాడు. 35 ప‌రుగుల‌కే 2 వికెట్లు ప‌డిన ద‌శ‌లో.. ఇన్నింగ్స్ నిర్మించే బాధ్య‌త తీసుకున్న గిల్‌ త‌న‌దైన షాట్ల‌తో అల‌రించాడు.

Lunch on Day 3 of the Vizag Test!#TeamIndia added 102 runs in First Session to move to 130 & lead England by 273 runs.

— BCCI (@BCCI) February 4, 2024