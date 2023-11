CWC 2023: రోహిత్ టాస్ వేయడంలోనే కుట్ర ఉందంటున్న పాక్ మాజీ క్రికెటర్.. ఇలాంటి దిక్కుమాలిన ఐడియాలన్నీ మీకే వస్తాయా..?

November 16, 2023 / 06:29 PM IST

CWC 2023: ప్రపంచకప్‌లో తమ జట్టు ఘోర వైఫల్యమో లేక భారత్‌ బాగా ఆడుతుందన్న అక్కసో తెలియదు గానీ టీమిండియా విజయాలు పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ అభిమానులకు, మాజీ ఆటగాళ్లకు నిద్రలేని రాత్రులను మిగుల్చుతున్నాయి. ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్‌లో ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఎందుకు కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో చిత్రవిచిత్రమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. నిన్నామొన్నటిదాకా వరల్డ్‌కప్‌లో భారత బౌలర్లకు బీసీసీఐ ప్రత్యేక బంతులనిస్తుందని హసన్‌ రాజా అనే మాజీ క్రికెటర్‌ కామెంట్స్‌ చేయగా తాజాగా సికందర్‌ బఖ్త్‌ అనే మరో మాజీ క్రికెటర్‌.. రోహిత్‌ శర్మ టాస్‌ వేయడంలోనే అసలు కుట్ర దాగి ఉందని అంటున్నాడు.

వరల్డ్ కప్‌ సెమీస్‌లో భారత్‌ న్యూజిలాండ్‌ను ఓడించిన తర్వాత సికందర్‌ జియో న్యూస్‌తో మాట్లాడుతూ… ‘నేను మీకు టాస్‌ సందర్భంగా జరుగుతున్న కుట్రను వివరించనా..? సాధారణంగా ఈ మెగా టోర్నీలో టాస్‌ వేస్తున్నప్పుడు మిగతా సారథులంతా తమకు దగ్గరగానే కాయిన్‌ విసురుతున్నారు. కానీ రోహిత్‌ మాత్రం వాళ్లు నిలుచున్న స్థానాలకు ముఖ్యంగా అపోజిషన్‌ కెప్టెన్‌కు చాలా దూరం విసురుతున్నాడు. దాంతో ప్రత్యర్థి సారథి వెళ్లి దానిని క్రాస్‌ చెక్‌ చేయడం లేదు. రిఫరీలు కూడా భారత్‌కు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారు’ అని వ్యాఖ్యానించాడు.

Very strange the way Rohit Sharma throw the coin at toss, far away, don’t let other Captains to see, compare to other Captains in the WC , any reason?? @BCCI @TheRealPCB @CricketAus @CricketSouthAfrica #sikanderbakht #WorldCup23 #IndiaVsNewZealand @ImRo45 @ICC pic.twitter.com/KxhR2QyUZm

— Sikander Bakht (@Sikanderbakhts) November 15, 2023