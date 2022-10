ENG vs AFG | ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆలౌట్.. ఇంగ్లండ్ ముందు స్వల్ప లక్ష్యం

October 22, 2022 / 06:11 PM IST

ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న టీ20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పేలవ బ్యాటింగ్‌తో నిరాశ పరిచింది. శామ్ కర్రాన్ అద్భుతమైన బౌలింగ్‌తో ఐదు వికెట్లు తీసుకున్నాడు. మిగతా బౌలర్లు కూడా కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో ఆఫ్ఘన్ జట్టు 112 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది.

ఆఫ్ఘన్ బ్యాటర్లలో ఇబ్రహీం జద్రాన్ (32), ఉస్మాన్ ఘనీ (30) మాత్రమే ఫర్వాలేదనిపించారు. మిగతా బ్యాటర్లెవరూ కనీసం ప్రతిఘటన కూడా లేకుండానే పెవిలియన్ చేరారు. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఆ జట్టుకు శుభారంభం దక్కలేదు.

హజ్రతుల్లా జజాయ్ (7), రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్ (10), నజిబుల్లా జద్రాన్ (13), మహమ్మద్ నబీ (3), అజ్మతుల్లా ఒమర్‌జాయ్ (8), రషీద్ ఖాన్ (0), ముజీబ్ ఉర్ రెహ్మాన్ (0), ఫజల్లాక్ ఫరూకీ (0), ఫరీద్ అహ్మద్ (2 నాటౌట్) పరుగులు చేశారు. ఇంగ్లండ్ బౌలర్లలో శామ్ కర్రాన్ ఐదు వికెట్లతో చెలరేగగా.. బెన్ స్టోక్స్, మార్క్ వుడ్ చెరో రెండు వికెట్లు తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. క్రిస్ వోక్స్ ఒక వికెట్ తీసుకున్నాడు.

