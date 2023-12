December 15, 2023 / 10:39 AM IST

ITF : ఈ ఏడాది జోరుమీదున్న‌ వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 నొవాక్ జ‌కోవిచ్(Novak Djokovic) మ‌రో ఘ‌న‌త సాధించాడు. పురుషుల సింగిల్స్‌లో అత్య‌ధిక గ్రాండ్‌స్లామ్స్‌తో రికార్డు నెల‌కొల్పిన‌ జ‌కో.. అంత‌ర్జాతీయ టెన్నిస్ స‌మాఖ్య అందించే ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క ‘వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్ 2023’ అవార్డును గెలుచుకున్నాడు.

ఇక మ‌హిళ‌ల సింగిల్స్‌లో రెండో సీడ్ అరినా స‌బ‌లెంక(Aryna Sabalenka) ఈ అవార్డుకు ఎంపికైంది. ఈ ఏడాది అత్యుత్త‌మ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న క‌న‌బ‌రిచిన జ‌కో మూడు ట్రోఫీలు గెల‌వ‌గా.. స‌బ‌లెంక ఒక్క ట్రోఫీతో మెరిసింది. మొత్తంగా నాలుగు గ్రాండ్‌స్లామ్స్‌లో సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లినందున వీళ్లిద్ద‌రిని ఈ అవార్డు వ‌రించింది.

ITF World Champion for an 8th time! ⭐️



ఈ ఏడాది ఆరంభంలో గాయం నుంచి కోలుకొని కోర్టులో అడుగుపెట్టిన జ‌కోవిచ్ వ‌రుస ట్రోఫీల‌తో సంచ‌లనం సృష్టించాడు. ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్, ఫ్రెంచ్ ఓపెన్, యూఎస్ ఓపెన్ ట్రోఫీలు నెగ్గిన జ‌కో.. అత్య‌ధిక గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిళ్ల‌తో దిగ్గ‌జాల‌ను మించిపోయాడు. అంతేకాదు రికార్డు స్థాయిలో ఎనిమిదో ఏడాదిని నంబ‌ర్ 1గా ముగిస్తున్నాడు.

Aryna Sabalenka is an ITF World Champion for the first time 🌍

Sabalenka’s 2023 wrap: https://t.co/PqLMv6r8Mx pic.twitter.com/R9GJG98wQV

— ITF (@ITFTennis) December 14, 2023