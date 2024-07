July 25, 2024 / 07:02 PM IST

Women’s Asia Cup : శ్రీ‌లంక గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న‌ మ‌హిళ‌ల ఆసియా క‌ప్(Women’s Asia Cup) ఆఖ‌రి అంకానికి చేరింది. లీగ్ ద‌శ మ్యాచ్‌లు ముగియ‌డంతో సెమీస్ పోరుకు రేప‌టితో తెర‌లేవ‌నుంది. హ్యాట్రిక్ విజ‌యాల‌తో జోరుమీదున్న‌ భార‌త జ‌ట్టు (Team India) దంబుల్లా స్టేడియం వేదికగా శుక్ర‌వారం మ‌ధ్యాహ్నం 2:00 గంట‌ల‌కు బంగ్లాదేశ్‌తో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది. రాత్రి 7:00 గంట‌ల‌కు ఆతిథ్య శ్రీ‌లంక‌ను ఢీ కొట్టేందుకు పాకిస్థాన్ అమ్మాయిలు సిద్ధ‌మ‌వుతున్నారు.

డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ సేన సెమీస్ స‌మ‌రంలో విజ‌యంపై క‌న్నేసింది. బ‌లాబ‌లాల ప‌రంగా బంగ్లా కంటే బ‌లంగా ఉన్న టీమిండియా వ‌రుస‌గా రెండో ఏడాది ఫైన‌ల్ చేర‌డం ఖాయ‌మ‌నిపిస్తోంది. ఆసియా క‌ప్‌లో తిరుగులేని రికార్డు ఉన్న భార‌త జ‌ట్టు టైటిల్ వేట‌ను ఘ‌నంగా మొద‌లెట్టింది. ఏడు సార్లు ఆసియా క‌ప్ గెలుపొందిన టీమిండియా తొలి మ్యాచ్‌లోనే పాకిస్థాన్‌ను చిత్తుగా ఓడించింది. స్పిన్న‌ర్ దీప్తి శ‌ర్మ (3/20) విజృంభ‌ణ‌తో పాక్‌ను 108కే ఆలౌట్ చేసి.. స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్యాన్ని ఆడుతూపాడుతూ ఛేదించింది.

Team India’s spin wizard is sitting comfortably at the top with 8 scalps 🙌#WomensAsiaCup2024 #ACC #HerStory pic.twitter.com/zRQJMs9xfT

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) July 25, 2024