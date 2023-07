July 7, 2023 / 04:24 PM IST

MS Dhoni Birthday : భార‌త జ‌ట్టు గొప్ప‌ కెప్టెన్ల‌లో ఒక‌డైన‌ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(Mahendra Singh Dhoni)కి శుభాకాంక్ష‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈరోజు 42వ ప‌డిలోకి అడుగుపెట్టిన మిస్ట‌ర్ కూల్ మ‌హీకి స‌హ‌చ‌రులు, మాజీ క్రికెట‌ర్ల‌తో పాటు బ‌ర్త్ డే విషెస్ చెప్తున్నారు. బీసీసీఐ(BCCI) కూడా ఈ లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్‌కు అభినంద‌న‌లు తెలుపుతూ స్పెష‌ల్ ట్వీట్ చేసింది. అందులో ధోనీ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీ(World Cup Trophy) ప‌ట్టుకొని కూర్చుకున్నాడు. అత‌డి వెన‌క 7వ నంబ‌ర్ జెర్సీ ఉంది.

ఈ మిస్ట‌ర్ కూల్ కెప్టెన్ భార‌త్‌కు 2007లో పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్(T20 Worlds Cup), 2011లో వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్(2011 WC), 2013లో చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ(2013 Champions Trophy) సాధించి పెట్టాడు. అత‌డి ఘ‌న‌త‌ల‌ను గుర్తు చేసేలా ఉన్న ఈ పోస్ట్ సోష‌ల్‌మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. తొలినాళ్ల‌లో పొడ‌వైన జుల‌పాల జుట్టుతో ప్ర‌త్యేక ఆక‌ర్ష‌ణ‌గా నిలిచిన ధోనీ అన‌తికాలంలోనే కెప్టెన్‌గా ఎదిగాడు. టీమిండియాకు అద్భ‌త విజ‌యాలు అందించిన కెప్టెన్ల‌లో అత‌ను ముందు వ‌రుస‌లో ఉంటాడు.

Captain. Leader. Legend! 🙌

Wishing @msdhoni – former #TeamIndia Captain & one of the finest to have ever graced the game – a very happy birthday 🎂

Here’s a birthday treat for all the fans – 7️⃣0️⃣ seconds of vintage MSD 🔥 🔽https://t.co/F6A5Hyp1Ak pic.twitter.com/Nz78S3SQYd

— BCCI (@BCCI) July 7, 2023