August 1, 2023 / 05:22 PM IST

BCCI : భార‌త క్రికెట్ బోర్డు మ‌రోసారి భారీ ఆదాయంపై క‌న్నేసింది. టైటిల్ స్పాన్స‌ర్ రైట్స్‌(Title Sponsor Rights)కు బీసీసీఐ ఈరోజు టెండర్ల‌ను ఆహ్వానించింది. ప్ర‌ముఖ‌ కంపెనీల నుంచి ద‌రఖాస్తులు కోరుతున్న‌ట్టు ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది. జీఎస్టీతో క‌లిపి రూ. ల‌క్ష చెల్లించిన వాళ్ల‌కు మాత్ర‌మే ఇన్విటేష‌న్ టు టెండ‌ర్(Invitation to Tender) ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంద‌ని వెల్ల‌డించింది.

ఒక‌వేళ టెండ‌ర్ ద‌క్క‌కుంటే క‌ట్టిన డబ్బులు వాప‌సు ఇవ్వ‌బోమ‌ని, ఈ టెండ‌ర్ ద‌ర‌ఖాస్తు ఆగ‌స్టు 21 వ‌ర‌కు మాత్ర‌మే అందుబాటులో ఉంటుంద‌ని నోటిఫికేష‌న్‌లో బీసీసీఐ స్ప‌ష్టంగా పేర్కొంది. ఆస‌క్తిక‌ల కంపెనీలు పేమెంట్ వివ‌రాల‌ను titlesponsor.itt@bcci.tv మెయిల్‌కు చేయాల‌ని సూచించింది. స్పాన్స‌ర్‌షిప్ ద‌క్కించుకున్న కంపెనీ ఇక‌నుంచి బీసీసీఐ అన్ని కార్య‌క్ర‌మాల‌కు టైటిల్ స్పాన్స‌ర్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నుంది.

