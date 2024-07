July 11, 2024 / 07:18 PM IST

BCCI : పొట్టి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌ను రెండోసారి ముద్దాడిన టీమిండియా (Team India) త్వ‌ర‌లోనే శ్రీ‌లంక (Srilanka) ప‌ర్య‌ట‌న‌కు వెళ్ల‌నుంది. జ‌గ‌జ్జేత‌గా భార‌త జ‌ట్టు లంక గ‌డ్డ‌పై మూడు మ్యాచ్‌ల చొప్పున‌ వ‌న్డే, టీ20 సిరీస్ ఆడ‌నుంది. లంక ప‌ర్య‌ట‌న‌కు టైమ్ ద‌గ్గ‌ర ప‌డ‌డంతో గురువారం బీసీసీఐ (BCCI) సిరీస్ షెడ్యూల్ విడుద‌ల చేసింది. జూలై 26 న పొట్టి సిరీస్ షురూ కానుండ‌గా.. ఆగ‌స్ట్ 1వ తేదీ వ‌న్డే స‌మ‌రం మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది.

టీ20 మ్యాచ్‌ల‌న్నీ ప‌ల్లెకెలె స్టేడియంలో, మూడు వ‌న్డేల‌న్నీ కొలంబోలోని ప్రేమ‌దాస స్టేడియంలో జ‌రుగ‌నున్నాయి. జూలై 26వ తేదీన జ‌రిగే మ్యాచ్‌తో సిరీస్ ఆరంభం అవుతుంది. భార‌త్, శ్రీ‌లంక జ‌ట్ల మ‌ధ్య ప‌ల్లెకెల్ స్టేడియంలో జూలై 26 న తొలి టీ20 జ‌రుగ‌నుంది. అదే స్టేడియంలో జూలై 27న రెండో మ్యాచ్.. ఒక్క రోజు విరామం త‌ర్వాత మూడో టీ20 నిర్వ‌హించ‌నున్నారు.

🚨 NEWS 🚨

Fixtures for the upcoming India tour of Sri Lanka announced! 📢#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/6HmvJXHprH

— BCCI (@BCCI) July 11, 2024