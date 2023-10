October 19, 2023 / 02:05 PM IST

IND vs BAN | వన్డే ప్రపంచకప్‌లో (World Cup Match) భాగంగా బంగ్లాదేశ్‌ – భారత్‌ (India vs Bangladesh) జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌ ప్రారంభమైంది. పూణె వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ముందుగా బంగ్లాదేశ్‌ జట్టు టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఇక, స్వదేశంలో జరిగిన వన్డేల్లో భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌ తలపడటం పాతికేళ్లలో ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. 1998లో వాంఖడే వేదికగా టీమ్‌ఇండియాతో మ్యాచ్‌ అనంతరం ఆ జట్టు భారత గడ్డపై మన జట్టుతో వన్డే మ్యాచ్‌లో తలపడలేదు.

భారత్ జట్టు

రోహిత్‌ (కెప్టెన్‌), శుభ్‌మన్‌ గిల్‌, విరాట్‌ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్‌‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌, హార్దిక్‌ పాండ్యా, రవీంద్ర జడేజా, శార్దూల్ ఠాకూర్‌‌, జస్ప్రిత్‌ బుమ్రా, కుల్దీప్ యాదవ్‌‌, మహమ్మద్‌ సిరాజ్‌.

బంగ్లాదేశ్ జట్టు..

నజ్ముల్ హొస్సేన్ శాంటో(కెప్టెన్‌), లిట్టన్ దాస్, తాంజిద్ హసన్, మెహిదీ హసన్ మిరాజ్, తౌహిద్ హృదయ్, ముష్ఫికర్ రహీమ్, మహ్మదుల్లా, నసుమ్ అహ్మద్, హసన్ మహమూద్, ముస్తఫిజుర్ రహ్మాన్, షరీఫుల్ ఇస్లాం.

