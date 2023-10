Air India Express | నయా లుక్‌లో ఎయిర్‌ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ విమానాలు.. ఫొటోలు వైరల్‌

Air India Express | టాటా సన్స్‌ ఆధీనంలోని ఎయిర్‌ ఇండియా అనుబంధ సంస్థ అయిన ఎయిర్‌ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ (Air India Express) విమానాలు కొత్త రూపులోకి మారిపోయాయి.

October 19, 2023 / 01:04 PM IST

Air India Express | టాటా సన్స్‌ ఆధీనంలోని ఎయిర్‌ ఇండియా అనుబంధ సంస్థ అయిన ఎయిర్‌ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ (Air India Express) విమానాలు కొత్త రూపులోకి మారిపోయాయి. ఎయిర్‌ ఇండియాను తమ చేతుల్లోకి తీసుకున్న టాటా గ్రూప్ (Tata Group)‌.. ఆ తర్వాత సంస్థలో పలు మార్పులు చేస్తూ వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగానే ఇటీవలే సంస్థ లోగో (Logo)తోపాటు విమానాల రూపురేఖల్లో కొద్దిగా మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది.

ఇందులో భాగంగానే కొత్త లుక్‌లోకి మారిపోయిన ఎయిర్‌ ఇండియా విమానాలను సంస్థ ఇటీవలే విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా కొత్త రూపులోకి మారిపోయిన ఎయిర్‌ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ (Air India Express) విమానాలను విడుదల చేసింది. మునుపటి డిజైన్‌కు భిన్నంగా కొత్త చిహ్నాలతో.. ఆరెంజ్‌ (Orange) కలర్‌ రంగులో మెరిసిపోతున్న బోయింగ్‌ – 737 విమానాన్ని సంస్థ బుధవారం ఆవిష్కరించారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Dear Guests, Fasten your seatbelts for the moment we’ve all been waiting for. We’re thrilled to unveil the new X factor in Indian aviation – the new livery of Air India Express. #FlyAsYouAre #TailsOfIndia pic.twitter.com/Vif5GDQJlH — Air India Express (@AirIndiaX) October 18, 2023

కాగా, కొత్త రూపులోకి మారిపోయిన ఎయిర్‌ ఇండియా విమానాలను ఇటీవలే సంస్థ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఫ్రాన్స్‌ (France)లోని టౌలోసీ (Toulouse) వర్క్‌షాప్‌లో కొత్త లోగో, సరికొత్త డిజైన్‌తో తీర్చిదిద్దిన ఏ350 విమానం ఫొటోలను అక్టోబర్‌ 7న తన అధికారిక ట్విట్టర్‌ (ఎక్స్‌) ఖాతాలో పోస్టు చేసింది.కొత్తగా తీర్చిదిద్దిన A350 విమానాలు ఈ శీతాకాలంలో భారత్‌కు వస్తాయని ఎయిర్‌లైన్స్ తెలిపింది.

Here’s the first look of the majestic A350 in our new livery at the paint shop in Toulouse. Our A350s start coming home this winter… @Airbus #FlyAI #AirIndia #NewFleet #Airbus350 pic.twitter.com/nGe3hIExsx — Air India (@airindia) October 6, 2023

Also Read..

Giant Wheel | నవరాత్రి మేళాలో అకస్మాత్తుగా నిలిచిపోయిన జెయింట్‌ వీల్‌.. 20 మంది గాల్లోనే

Leo | లియో సందడి.. థియేటర్‌లో రింగ్స్‌ మార్చుకున్న కాబోయే కొత్త జంట

SI Somnath Zende | క్రికెట్‌ బెట్టింగ్‌లో కోటిన్నర గెలిచిన ఎస్‌ఐ.. సస్పెండ్‌ చేసిన మహా సర్కార్‌