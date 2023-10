Giant Wheel | నవరాత్రి మేళాలో అకస్మాత్తుగా నిలిచిపోయిన జెయింట్‌ వీల్‌.. 20 మంది గాల్లోనే

October 19, 2023 / 12:30 PM IST

Giant Wheel | న్యూఢిల్లీ‌ (Delhi)లోని నరేలా ప్రాంతంలో జరుగుతున్న నవరాత్రి మేళా (Navratri Mela)లో బుధవారం ఓ జెయింట్ వీల్‌ (Giant Wheel) అకస్మాత్తుగా నిలిచిపోయింది. రాత్రి 10:30 గంటల ప్రాంతంలో సాంకేతిక సమస్య కారణంగా మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. దీంతో అందులో 20మందికిపైగా చిక్కుకుపోయారు. సమాచారం అందుకున్న ఢిల్లీ పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి అగ్నిమాపక సిబ్బంది సహకారంతో వారందరినీ సురక్షితంగా రక్షించారు.

ఘటనపై ఢిల్లీ ఫైర్‌ సర్వీస్‌ డైరెక్టర్‌ అతుల్‌ గార్గ్‌ మాట్లాడుతూ.. బుధవారం రాత్రి 11:30 గంటల ప్రాంతంలో తమకు కాల్‌ వచ్చినట్లు చెప్పారు. నరేలా (Narela)లోని సుభాష్‌ రాంలీలా మైదాన్‌ (Ramlila Maidan)లో జరుగుతున్న నవరాత్రి మేళాలో సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా జెయింట్‌ వీల్‌ మధ్యలో ఆగిపోయిందని చెప్పారు. అందులో నలుగురు పిల్లలు, 12 మంది మహిళలు, నలుగురు పురుషులు మొత్తం 20 మంది చిక్కుకుపోయినట్లు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రెండు ఫైర్‌ టెండర్లు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని జెయింట్‌ వీల్‌లో చిక్కుకున్న వారందరినీ సురక్షితంగా రక్షించినట్లు చెప్పారు. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదని తెలిపారు.

#WATCH | A giant wheel at a Navratri Mela in Delhi’s Narela area stopped working with people onboard. Everyone has been rescued safely. Legal action initiated by Police. Further details awaited: Delhi Police

