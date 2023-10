October 19, 2023 / 12:02 PM IST

Leo | తమిళ నటుడు, ఇళయ దళపతి విజయ్‌ (Vijay) హీరోగా నటించిన ‘లియో’ (Leo) చిత్రం నేడు గ్రాండ్‌గా రిలీజైంది. దీంతో ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు క్యూ కడుతున్నారు. డప్పు చప్పుళ్లు, పటాకుల మోతలతో సినిమా టాకీసుల ముందు విజయ్‌ ఫ్యాన్స్‌ సందడి చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ జంట ఏకంగా థియేటర్‌లో దండలు, రింగులు మార్చుకుంది.

తమిళనాడులోని పుడుక్కోటి జిల్లాకు చెందిన వెంకటేశ్‌, మంజుల (Venkatesh, Manjula).. దళపతి విజయ్‌కి వీరాభిమానులు. ఇటీవలే వీరికి వివాహం నిశ్చయమైంది. అయితే, విజయ్‌ నటించిన ‘లియో’ చిత్రం విడుదలయ్యాక పెళ్లి చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నారు. ఇందుకోసం ఎనిమిది నెలలుగా వేచి చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అక్టోబర్‌ 19న లియో విడుదల కావడంతో.. ఆ తర్వాతి రోజు అంటే అక్టోబర్‌ 20న పెళ్లి తంతు పెట్టుకున్నారు. అంతకు ముందు రోజు తమ వీరాభిమాని సినిమాని కాబోయే కొత్త జంట థియేటర్‌లో వీక్షించింది. థియేటర్‌కు సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో వచ్చిన ఈ జంట ప్రేక్షకుల ముందు దండలు, ఉంగరాలు మార్చుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

విజయ్ (Vijay) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం ‘లియో’ (Leo.. Bloody Sweet). త్రిష హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండ‌గా.. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహించాడు. సంజయ్ దత్, అర్జున్, శాండీ, మిష్కిన్, గౌతమ్ మీనన్ తదితరులు నటించారు. ఈ సినిమా నేడు ప్రపంచ‌వ్యాప్తంగా తమిళంతో పాటు, తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల అయ్యింది. లోకేశ్‌, విజయ్‌ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ఈ సినిమాకు భారీ డిమాండ్‌ ఉండటంతో దాదాపు 34 దేశాలకుపైగా రిలీజ్‌ అయింది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రికార్డు స్థాయి ఓపెనింగ్స్ నమోదయ్యాయి. అమెరికా, యూకే, దుబాయ్ ఇతర దేశాల్లో భారీగా కలెక్షన్లను రాబడుతున్నది. ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్ రూపంలో రూ.50 కోట్ల షేర్, 100 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను తొలి రోజు వసూలు చేయవచ్చని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనావేస్తున్నాయి.

In #Pudukkottai a couple exchanged their engagement ring and put Maalai on each other in front of #Leo in the morning show. @xpresstn #VijayThalapathy #VijayFans #LeoMovie #wedding pic.twitter.com/OsZMrh7iYm

— Iniya Nandan (@Iniyanandan25) October 19, 2023