Jess Jonassen | ప్రేయసితో ఆసీస్‌ మహిళా క్రికెటర్‌ వివాహం.. పిక్స్‌ వైరల్‌..!

April 15, 2023 / 12:00 PM IST

Jess Jonassen | ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెటర్‌ (Australian Womens Star) జట్టు ఆల్‌రౌండర్‌ జెస్‌ జొనాసెన్‌ (Jess Jonassen) తన చిరకాల ప్రేయసి సారా వెర్న్‌ (Sarah Wearn)ను మనువాడింది. పదేండ్లుగా డేటింగ్‌లో ఉన్న ఈ జంట.. ఈ నెల 6వ తేదీన వివాహ బంధంతో ఒక్కటైంది. హవాయి తీరంలో అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో వీరి వివాహం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని జొనాసెన్‌ సోషల్‌ మీడియా ద్వారా వెల్లడించింది. ఈ మేరకు పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలను పంచుకుంది. ‘సర్‌ప్రైజ్..‌! థర్డ్‌టైమ్‌ లక్కీ.. ఫైనలీ నా బెస్ట్‌ఫ్రెండ్‌ను పెళ్లాడాను. ఏప్రిల్‌ 6.. నా హృదయంలో అలా నిలిచిపోతుంది’ అంటూ ఫొటోలకు క్యాప్షన్‌ ఇచ్చింది.

2018లో వీరి ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది. 2020 మేలోనే పెళ్లి చేసుకుంటామని ఈ జంట ప్రకటించింది. అయితే, కరోనా కారణంగా అది వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. ఎట్టకేలకు మూడో ప్రయత్నంలో పెళ్లి జరిగింది. ప్రస్తుతం వీరి వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన పిక్స్‌ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఇది చూసిన నెటిజన్లు, క్రికెట్‌ అభిమానులు కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

ఆసీస్‌ జట్టులో కీలక ఆల్‌రౌండరైన 30 ఏళ్ల జొనాసెన్‌ ఐదుసార్లు టీ20 ప్రపంచకప్‌ గెలిచిన టీమ్‌లో సభ్యురాలు. గతేడాది వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ నెగ్గిన ఆసీస్‌ జట్టులోనూ కీలకంగా ఉన్న ఆమె ఈ ఏడాది భారత్‌లో జరిగిన మహిళల ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించింది.

కాగా, ఇప్పటికే పలువురు మహిళా స్టార్‌ క్రికెటర్లు తమ ప్రియురాళ్లను పెళ్లాడారు. డేనియెల్‌ వ్యాట్‌- జార్జి హాడ్జ్‌, డేన్‌వాన్‌ నీకెర్క్‌-మారిజానే క్యాప్‌, లీ తహుహు- ఆమీ సాటెర్త్‌వైట్‌, నటాలీ సీవర్‌- కేథరిన్‌ బ్రంట్‌, లిజెల్లీ లీ- తంజా క్రోన్జ్‌, లారెన్‌ విన్‌ఫీల్డ్‌- కర్టెనీ హిల్‌, మేఘన్‌ షట్‌- జెస్‌ హొల్యోక్‌, హేలీ జెన్సెన్‌- నికోలా హాంకోక్‌, మ్యాడీ గ్రీన్‌- లిజ్‌ పెర్రీ తదితరులు వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఇప్పుడు ఆ జాబితాలోకి జెస్‌ జొనాసెన్‌-సారా వెర్న్‌ వచ్చి చేరింది.

SURPRISE!! 3rd time lucky – finally married my best friend 🥰 April 6th will always have a special place in my heart 👩‍❤️‍👩💍 #hawaii #wedding #love pic.twitter.com/rOYEyrOGFQ

— Jessica Jonassen (@JJonassen21) April 14, 2023