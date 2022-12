December 29, 2022 / 03:47 PM IST

మెల్‌బోర్న్‌: సౌతాఫ్రికాతో జ‌రిగిన రెండ‌వ టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా ఇన్నింగ్స్ 182 ర‌న్స్ తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. దాదాపు 16 ఏళ్ల త‌ర్వాత ఆస్ట్రేలియా త‌న స్వంత గ‌డ్డ‌పై స‌ఫారీల‌ను ఓడించి టెస్టు సిరీస్‌ను సొంతం చేసుకున్న‌ది. ఇక మూడ‌వ టెస్టు సిడ్నీలో జ‌ర‌గాల్సి ఉంది.

నాలుగ‌వ రోజు వికెట్ న‌ష్టానికి 15 ర‌న్స్ వ‌ద్ద ఇన్నింగ్స్‌ను ప్రారంభించిన సౌతాఫ్రికా.. 204 ర‌న్స్‌కే ఆలౌటైంది. ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రిగిన మ్యాచుల్లో గ‌త 8 ఇన్నింగ్స్‌లో సౌతాఫ్రికా తొలిసారి 200 ప‌రుగుల మార్క్‌ను దాటింది. ప్ర‌స్తుతం ఆస్ట్రేలియా టెస్టు ర్యాంకుల్లో అగ్ర స్థానంలో ఉంది.

జూన్‌లో జ‌రిగే వ‌ర‌ల్డ్ టెస్ట్ చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్లో ఆ జ‌ట్టు ఇండియాతో త‌ల‌ప‌డే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి.

స్కోరు బోర్డు

సౌతాఫ్రికా 189 & 204

ఆస్ట్రేలియా 575/8 డిక్లేర్డ్

