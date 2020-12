3rd T20I: వేడ్‌ వీరవిహారం‌..మాక్సీ మోత

సిడ్నీ: భారత్‌తో మూడో టీ20లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆస్ట్రేలియా భారీ స్కోరు చేసింది. ఓపెనర్‌ మాథ్యూ వేడ్‌(80: 53 బంతుల్లో 7ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు), స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ గ్లెన్‌ మాక్స్‌వెల్‌(54: 36 బంతుల్లో 3ఫోర్లు, 3సిక్సర్లు) మెరుపు అర్ధసెంచరీలతో చెలరేగడంతో ఆస్ట్రేలియా 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 186 పరుగులు చేసింది. ముఖ్యంగా వేడ్‌ తొలి ఓవర్‌ నుంచే స్ఫూర్తిదాయక ప్రదర్శన చేసి రన్‌రేట్‌ తగ్గకుండా జాగ్రత్తగా ఆడాడు. ఇన్నింగ్స్‌ ఆద్యంతం వేడ్‌, మాక్సీ జోడీ కళ్లుచెదిరే బ్యాటింగ్‌తో అలరించింది.



భారత బౌలర్లను ధాటిగా ఎదుర్కొంటూ మైదానం నలువైపులా బౌండరీలతో వీరవిహారం చేశారు. వీరిద్దరూ 53 బంతుల్లో 90 పరుగుల విలువైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌(2/34) మినహా ఇతర బౌలర్లు ఆతిథ్య జట్టును కట్టడి చేయలేకపోయారు. కెప్టెన్‌ అరోన్‌ ఫించ్‌(0)ను రెండో ఓవర్‌లోనే పెవిలియన్‌ పంపిన సుందర్‌ ..స్టీవ్‌ స్మిత్‌(24: 23 బంతుల్లో 1ఫోర్‌)ను కూడా ఎక్కువసేపు నిలువనీయలేదు. ఇన్నింగ్స్‌ ఆఖర్లో వేడ్‌ను శార్దుల్‌ ఠాకూర్‌ ఔట్‌ చేయగా.. మాక్స్‌వెల్‌ను నటరాజన్‌ వెనక్కి పంపాడు.



5️⃣0️⃣ for Glenn Maxwell! He's had a bit of luck, but has struck the ball very well today ???? #AUSvIND pic.twitter.com/vksb8q2zpG

Super Sanju ????



The hit from Maxwell was destined to go for six, before Sanju Samson made a sensational stop at the boundary!#AUSvIND pic.twitter.com/qneXSpHwYj