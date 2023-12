December 30, 2023 / 09:39 PM IST

INDW vs AUSW : ఏకైక టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా(Australia)ను చిత్తుగా ఓడించిన అమ్మాయిలు వ‌న్డే సిరీస్‌లో జోరు కొన‌సాగించ‌లేక‌పోయారు. వ‌రుస‌గా రెండో వ‌న్డేలో ఓటమితో కంగారూల‌కు సిరీస్ స‌మ‌ర్పించుకున్నారు. ముంబైలోని వాంఖ‌డేలో జ‌రిగిన రెండో వ‌న్డేలో ఆస్ట్రేలియా 3 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. లక్ష్య ఛేద‌న‌లో రీచా ఘోష్‌(96) విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్‌తో విరుచుకుప‌డగా.. దీప్తి శ‌ర్మ‌(24 నాటౌట్) చివ‌రిదాకా పోరాడింది.

కానీ, ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ల‌లో ఆసీస్ బౌర‌ల్లు స‌థ‌ర్‌లాండ్, కిమ్ గార్త్‌ వ‌రుసగా వికెట్లు తీసి భార‌త్‌ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టారు. చివ‌రి ఓవ‌ర్లో 16 ప‌రుగులు అవ‌స‌ర‌మ‌వ్వ‌గా.. దీప్తి, శ్రేయాంక పాటిల్ చెరొక ఫోర్ బాదారు. దాంతో, స్వ‌ల్ప తేడాతో మ్యాచ్ చేజారింది. నామ‌మాత్ర‌మైన మూడో వ‌న్డే జ‌న‌వ‌రి 3వ తేదీన ఇదే స్టేడియంలో జ‌రుగ‌నుంది.

