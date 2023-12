AUS vs PAK | ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా.. ఎదురీదుతున్న పాకిస్థాన్

December 17, 2023 / 12:28 PM IST

AUS vs PAK : స్వ‌దేశంలో పాకిస్థాన్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా(Australia) ప‌ట్టుబిగించింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారీ ఆధిక్యం సాధించిన క‌మిన్స్ సేన రెండో ఇన్నింగ్స్‌ను 233 వ‌ద్ద‌ డిక్లేర్ చేసింది. సెంచ‌రీకి ముందు ఉస్మాన్ ఖ‌వాజా(90) ఔట్ అయిన వెంట‌నే కెప్టెన్ క‌మిన్స్ ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్ చేశాడు. దాంతో, పాకిస్థాన్ ముందు 450 ప‌రుగుల‌ భారీ ల‌క్ష్యాన్ని నిలిపింది.

అనంత‌రం రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో పాక్ 19 ప‌రుగుల‌కే మూడు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయి క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. ప్ర‌స్తుతం బాబ‌ర్ ఆజాం(14), సాద్ ష‌కీల్(6) క్రీజులో ఉన్నారు. ఈ మ్యాచ్ కాపాడుకోవాలంటే పాకిస్థాన్‌కు ఇంకా 406 ప‌రుగులు కావాలి. కానీ, ఆసీస్ బౌలర్ల ధాటికి పాక్ బ్యాట‌ర్లు ఎంత సేపు పోరాడారో చూడాలి.

Starc strikes in the first over 🔥 #AUSvPAK

ఓవ‌ర్‌నైట్ స్కోర్ 132తో ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన ఆస్ట్రేలియా మ‌రో 101 ప‌రుగులు జోడించింది. ఖ‌వాజా సెంచ‌రీ అయ్యాక ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్ చేయాల‌ని క‌మిన్స్ అనుకున్నాడు. కానీ, షాహీన్ ఆఫ్రిది సూప‌ర్ డెలివ‌రీతో ఖ‌వాజ‌ను పెవిలియ‌న్ పంపాడు. అప్ప‌టికే ఆసీస్ 450 ప‌రుగ‌లు ఆధిక్యంలో ఉంది. దాంతో, క‌మిన్స్ ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్ చేశాడు.

Australia have Pakistan’s top three back in the dugout in 6.4 overs 🔥 pic.twitter.com/uw9gmUVVhz

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 17, 2023