August 29, 2023 / 09:34 PM IST

Asia Cup 2023 : ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌మైన ఆసియా క‌ప్(Asia Cup 2023) పోటీల‌కు కౌంట్‌డౌన్ మొద‌లైంది. పాకిస్థాన్‌లోని మొహాలీ స్టేడియం(Mohali Stadium)లో రేపు నేపాల్, పాక్ మ్యాచ్‌తో టోర్నీ షురూ కానుంది. టైటిల్ కోసంమొత్తం ఆరు జ‌ట్లు హోరాహోరీగా త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. ఈసారి పాకిస్థాన్(Pakitan) జ‌ట్టు వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1(World No 1)గా బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది. మిగ‌తా ఐదు జ‌ట్ల వ‌న్డే ర్యాంకింగ్స్(ODI Rankings) ఎంతో తెలుసా..? టైటిల్ ఫేవ‌రెట్ల‌లో ఒక‌టైన టీమిండియా(Team India) మూడో స్థానంలో ఉంది. బంగ్లాదేశ్ జ‌ట్టు 7వ, డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ శ్రీ‌లంక 8వ ర్యాంక్‌లో ఉన్నాయి. ఇక అఫ్గనిస్థాన్ జ‌ట్టు 9వ‌, నేపాల్ టీమ్ 15వ ర్యాంక్‌లో నిలిచాయి.

వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(ODI World Cup 2023) ముందు ఉప‌ఖండంలో జ‌రుగుతున్న మెగా టోర్నీ ఇదే. దాంతో, భార‌త్, పాకిస్థాన్, శ్రీ‌లంక‌తో పాటు బంగ్లాదేశ్ ట్రోఫీపై క‌న్నేశాయి. విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli), రోహిత్ శ‌ర్మ‌, సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్, ఇషాన్ కిష‌న్‌ల‌తో భార‌త్ బ్యాటింగ్‌లో ప‌టిష్టంగా ఉంది. జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా(Jaspreet Bumrah) రాక‌తో బౌలింగ్ యూనిట్ కూడా బ‌లంగా క‌నిపిస్తోంది.

