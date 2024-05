Ajith Kumar | అజిత్‌ కుమార్‌కు భార్య షాలినీ సర్‌ప్రైజ్‌ బర్త్ డే గిఫ్ట్‌.. ఇంతకీ ఏంటో అది..!

May 1, 2024 / 09:50 AM IST

Ajith Kumar | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేని యాక్టర్లలో టాప్‌లో ఉంటాడు అజిత్‌ కుమార్ (Ajith Kumar)‌. బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టి.. అభిమానులను ఎంటర్‌టైన్‌ చేసే పనిలో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం మగిజ్‌ తిరుమేని డైరెక్షన్‌లో నటిస్తోన్న Vidaa Muyarchiతో బిజీగా ఉన్నాడు. ప్రొఫెషనల్‌ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీగా ఉన్న అజిత్‌కుమార్‌ 53వ పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు, ఫాలోవర్లు, శ్రేయోభిలాషులు, ఇండస్ట్రీ స్నేహితులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

ఇక అజిత్ కుమార్‌కు ఊహించని బర్త్‌ డే గిఫ్ట్‌ ఇచ్చి సర్‌ప్రైజ్‌ చేసింది సతీమణి షాలిని. ఖరీదైన Ducati బైక్‌ను బహుమతిగా అందజేసింది. దీనికి సంబంధించిన స్టిల్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఏకే 62గా వస్తున్న VidaaMuyarchiలో త్రిష ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి అనిరుధ్‌ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో యాక్షన్‌ కింగ్ అర్జున్‌, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నారు.

అజిత్ కుమార్ మరోవైపు అధిక్‌ రవిచంద్రన్ డైరెక్షన్‌లో ఏకే 63గా వస్తో్న్న గుడ్‌ బ్యాడ్ అగ్లీ చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఏకే 63 చిత్రంలో విలన్‌ పాత్ర కోసం బాబీడియోల్, జాన్ అబ్రహాం పేర్లు పరిశీలిస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తుండగా..దీనిపై రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్‌.

అజిత్‌ కుమార్‌ నయా లుక్‌..

Exclusive : #AK63 Today 💥💥💥 Follow For @MovieTamil4 Director #AadhvikRavichandran Next Film AjithKumar Lead Role #AK63 Confirmed 👍 This Project Pooja Today Chennai Shooting From March End / April Month Start Movie Release Plan To 2025 Pongal 🎯 Director -… pic.twitter.com/necqn6XcT5 — Movie Tamil (@MovieTamil4) January 15, 2024

VidaaMuyarchi నయా అప్‌డేట్..

Good Morning Friends From #Azerbaijan #AK #Thala #Ajithkumar #VidaaMuyarchi pic.twitter.com/OcI61PiJsC

— AK SANTHOSH ⚡ (@SanthoshAK_1991) December 10, 2023

Our chief AK is on the way to Azerbaijan for #VidaaMuyarchi shooting ! #AjithKumarpic.twitter.com/0XztRP2hP9 — 𝐀𝐧𝐤𝐢𝐭𝐡𝐚 𝐀𝐊 ♡ˎˊ˗ (@AnkithaAK) December 8, 2023

