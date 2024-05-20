Vijay Deverakonda | మరోసారి వార్తల్లోకి విజయ్‌ దేవరకొండ-సుకుమార్‌ కాంబో..!

Vijay Deverakonda | ఇటీవలే విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) ఫ్యామిలీ స్టార్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడని తెలిసిందే. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో స్పందన రాబట్టలేకపోయింది. ఇక విజయ్ దేవరకొండ ప్రస్తుతం గౌతమ్ తిన్ననూరి డైరెక్ట్ చేస్తున్న పాన్ ఇండియా స్పె యాక్షన్ ఫిల్మ్పై ఫోకస్ పెట్టాడు.
2020లో నిర్మాత కేదార్ సెలగం శెట్టి విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా సుకుమార్ (Sukumar) డైరెక్షన్లో ఓ సినిమా ప్రకటించారని తెలిసిందే. అయితే అప్పటి నుంచి ఈ సినిమా అప్డేట్ ఏమీ బయటకు రాలేదు. తాజాగా ఆనంద్ దేవరకొండ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న గం గం గణేశా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ సెషన్లో విజయ్-సుకుమార్ సినిమా మరోసారి వార్తల్లోకి వచ్చింది.
ఈ మూవీ గురించి తాజా సెషన్లో కేదార్ సెలగం శెట్టి మాట్లాడుతూ.. ఈ ప్రాజెక్ట్ ట్రాక్పైనే ఉందని, సుకుమార్ పుష్ప 2, ఆర్సీ 17 సినిమాలు పూర్తి చేసిన తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ ప్రాజెక్ట్ మొదలవుతుందని క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. ఈ అప్డేట్తో ఓ వైపు విజయ్ దేవరకొండ.. మరోవైపు సుకుమార్ అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
వీడీ 12ప్రస్తుతం వైజాగ్లో భారీ షెడ్యూల్ షూట్ కొనసాగుతుంది. ఈ షెడ్యూల్ నెల రోజులపాటు కొనసాగనుందట. మరోవైపు టాక్సీవాలా ఫేం రాహుల్ సంకీర్త్యన్ దర్శకత్వంలో VD14 మూవీ ప్రకటించాడు. మరోవైపు రాజావారు రాణిగారు ఫేం రవికిరణ్ కోలా (Ravikiran Kola)తో సినిమా చేస్తున్నాడు.
#BhagyaSreeBorse through her Instagram Story ❤️🥵🔥#VijayDeverakonda #VD12 pic.twitter.com/FcXoZR5TU8
— The Revanth (@Revanth__7) May 9, 2024
VD14 లుక్ వైరల్..
Epics are not written, they are etched in the blood of heroes ⚔️
Presenting #VD14 – THE LEGEND OF THE CURSED LAND 🔥
Happy Birthday, @TheDeverakonda ❤️🔥
Directed by @Rahul_Sankrityn
Produced by @MythriOfficial pic.twitter.com/FVorlWkLmd
— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) May 9, 2024
“The blood on his hands is not of their death, but of his own Rebirth.”#SVC59@TheDeverakonda@SVC_official #DilRaju garu, #Shirish garu#HBDTheVijayDeverakonda pic.twitter.com/TWzvdIXgCd
— Ravi Kiran Kola (@storytellerkola) May 9, 2024
బర్త్ డే విషెస్ ..
Wishing the Supremely Talented, our beloved The #VijayDeverakonda a very Happy Birthday! – Team #VD12 ❤️#HBDTheVijayDevarakonda ✨@TheDeverakonda @anirudhofficial @gowtam19 #GirishGangadharan @vamsi84 #SaiSoujanya @NavinNooli @SitharaEnts @Fortune4Cinemas #SrikaraStudios pic.twitter.com/8siio4EcgN
— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) May 9, 2024
Here’s the CDP to celebrate Rowdy Boy @TheDeverakonda birthday ❤🤗#VijayDeverakonda #HBDTheVijayDeverakonda pic.twitter.com/qpxwWyZzHr
— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) May 8, 2024
Labelled him as a tier-2 hero but he is beyond the word SENSATION and here’s the proof 😌🔥#VijayDeverakonda @TheDeverakonda pic.twitter.com/htT3uMohgq
— Keerthie⭐ (@DeverakondaFb) May 5, 2024
THE #VijayDeverakonda received a warm welcome from fans in Visakhapatnam for the next schedule of #VD12 💥💥💥 pic.twitter.com/g23bjJnxk1
— Anonymous (@__GirDhar) May 6, 2024
ట్రెండింగ్లో విజయ్ దేవరకొండ నయా స్టిల్స్..
Stylish clicks of @TheDeverakonda ❤️🔥#VijayDeverakondapic.twitter.com/3mdXrh9RIX
— Suresh PRO (@SureshPRO_) October 29, 2023